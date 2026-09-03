Emiten órdenes de evacuación para cerca de 41.000 personas en Japón por fuertes lluvias

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Tokio, 3 sep (EFE).- Las autoridades japonesas emitieron este jueves órdenes de evacuación preventiva para cerca de 41.000 personas en la prefectura central de Toyama, ante el riesgo de deslizamientos de tierra como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en la zona.

La ciudad de Himi emitió una orden de evacuación a las 7:56 hora local (22:56 GMT del miércoles) para sus 17.149 hogares y 40.480 residentes, según recoge la cadena de televisión japonesa NHK.

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La ciudad de Aomori, en el norte, emitió por su parte órdenes de evacuación para más de 500 personas durante la madrugada, advirtiendo del alto riesgo de inundación del río que atraviesa la ciudad.

El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, confirmó un herido leve e inundaciones en viviendas. También dijo durante su rueda de prensa diaria que se produjo un deslizamiento de tierra en una carretera de la zona, que causó un aislamiento temporal de la zona, pero la situación ya se ha resuelto.

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En las últimas horas, se registraron lluvias intermitentes desde el norte de la isla principal del país asiático, Honshu, hasta el centro, especialmente en la parte que da al mar de Japón, por lo que las autoridades recomendaron extremar la precaución.

En este contexto, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, anunció durante la jornada del miércoles que ha instalado una sala de información en el centro de gestión de crisis y pidió a la población que presten atención a la información meteorológica de prevención de desastres, tomando medidas tempranas para proteger su vida.

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"Las lluvias continuarán de manera intermitente, con el riesgo de que la cantidad total de lluvia sea considerablemente alta. En una amplia región, desde el día 3 (jueves) hasta alrededor del día 6 (domingo), es necesario estar alerta ante posibles desastres por deslizamientos de tierra, inundaciones en tierras bajas y crecidas de ríos", dijo.

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) prevé que las fuertes lluvias continúen en una amplia zona del archipiélago, desplazándose hacia el sur, donde a la influencia del frente meteorológico se suman las afectaciones de un nuevo tifón que se acerca a Okinawa. EFE

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