La española Cristina Bucsa supera a la japonesa Sakatsume y se mete en tercera ronda del US Open

Guardar

La tenista española Cristina Bucsa se clasificó este jueves para la tercera ronda del US Open, cuarto y último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre pista dura, después de derrotar en un largo partido de casi tres horas a la japonesa Himeno Sakatsume por 7-6(6), 6-7(0) y 7-6(6).

Bucsa se queda así a una victoria de igualar los octavos de final que logró el año pasado en Nueva York después de sumar su segundo triunfo, muy trabajado y que necesitó de tres 'tie-breaks', aunque el bronce olímpico en dobles en París 2024 podría haberlo solventado antes. Después de no ganar ningún choque en Australia y en Roland Garros y de perderse por lesión Wimbledon, aquí le van mejor las cosas a la santanderina.

PUBLICIDAD

La española no aprovechó su saque para cerrar el primer parcial, aunque consiguió finalmente hacerlo en la primera 'muerte súbita'. En el segundo, las tornas se cambiaron y se lo llevó la asiática después de no sacar partido tampoco a su 'break' de ventaja. En el tercero y definitivo, Bucsa tuvo en dos ocasiones servicio para finiquitar la contienda, pero tuvo que encontrar su suerte en el 'supertie-break'.