El saliente administrador del Canal de Panamá defiende la institucionalidad con guiños críticos a EE.UU.

Guardar

Ciudad de Panamá, 2 sep (EFE).- El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, quien dejará el cargo el próximo lunes tras siete años, insistió este miércoles en la defensa de la institucionalidad de la vía como eje clave para su permanencia en el tiempo, en un evento público cargado de guiños críticos hacia EE.UU.

"Lo primero es el respeto a la institucionalidad. La institucionalidad del Canal de Panamá es lo más importante y, dentro de la misma, el sistema de méritos. Cómo reconoces a las personas", dijo Vásquez a los periodistas tras dirigir unas palabras a los trabajadores.

PUBLICIDAD

El administrador aprovechó su última intervención pública para hacer críticas indirectas a las políticas del gobierno estadounidense de Donald Trump hacia el canal, en especial al acuerdo firmado entre EE.UU. y Panamá -pero no por él- en abril de 2025 en materia de seguridad, con la presencia del secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth.

Dicho acuerdo, que según Panamá no cede soberanía pero provocó rechazo en una parte de la sociedad panameña, fue suscrito después de que Trump amenazara expresamente con "recuperar" el Canal por una supuesta influencia de China, vinculada a la operación -extinta este año- de un conglomerado del gigante asiático de dos puertos cercanos.

PUBLICIDAD

Uno de los momentos críticos fue "la situación con el Secretario Hegseth. "El país tiene que respetar la ley nuestra, y tiene que hacerse respetar, no solamente las leyes nuestras sino a los acuerdos internacionales. Y esa es una situación que va a haber que plantearse la posibilidad de que continúe", dijo Vásquez.

"Ningún mensaje por Twitter puede cambiar esa norma"

Vásquez afirmó en su discurso que la institucionalidad "es el punto más importante que valida la continuidad operativa" de la vía interoceánica al recordar los inicios de la autoridad canalera.

"Y esa institucionalidad viene como consecuencia de haber suscrito un tratado de país con país. La autoridad del canal no existía el 7 de septiembre de 1975. Fue Panamá quien se comprometió a la operación continua y la neutralidad de la operación del canal de Panamá", enfatizó.

PUBLICIDAD

El Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá fue firmado en 1977 dentro de los Tratados Torrijos-Carter, los cuales establecieron la devolución de la vía a manos panameñas tras la construcción y administración de EE.UU. desde 1914.

El acuerdo establece que el canal será permanentemente neutral, abierto y seguro para todas las naciones. En su artículo cuarto ampara que "Panamá y los Estados Unidos de América convienen en mantener el régimen de neutralidad".

"Ese tratado fue aprobado mediante un referéndum en Panamá y por el Senado de los Estados Unidos. Esto es ley panameña y ley de Estados Unidos", declaró.

El alto directivo agregó: "Ningún mensaje por Twitter puede cambiar esa norma. Van a ver aspiraciones, van a ver todo tipo de presión. Pero la institucionalidad hay que respetarla".

Vásquez deja el cargo tras asumirlo en 2019, un periodo marcado por el cobro por uso de agua dulce, reservas y medidas para enfrentar la sequía por 'El Niño'. El próximo lunes, 7 de septiembre, la subadministradora Ilya Espino de Marotta asumirá el máximo cargo, convirtiéndose en la primera mujer al frente de la autoridad.

PUBLICIDAD