Diputados mexicanos evalúan subir impuesto a cerveza para recaudar 382 millones de dólares

Guardar

Ciudad de México, 2 sep (EFE).- Diputados mexicanos plantearon este miércoles aumentar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a la cerveza, un ajuste de entre sesenta centavos y un peso (0,04 y 0,06 dólares) por unidad, que permitiría recaudar unos 6.500 millones de pesos adicionales (382,4 millones de dólares).

La propuesta forma parte de las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y Otras Bebidas Alcohólicas, creado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y presentadas por Vanessa López Carrillo, legisladora del Partido del Trabajo (PT).

PUBLICIDAD

López Carrillo sostuvo que existe una “profunda asimetría” en la carga tributaria del sector, pues la cerveza representa el 93,1 % del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México, pero aporta el 63,3 % de la recaudación del IEPS.

En contraste, los destilados concentran el 6,3 % del volumen y generan el 33,3 % del gravamen, mientras que el vino supone el 0,6 % del mercado y aporta el 3,5 % de la recaudación, según los datos expuestos por la diputada.

PUBLICIDAD

“En términos prácticos, este ajuste representaría aproximadamente entre 60 centavos y un peso por cerveza, dependiendo de su precio y presentación”, afirmó López Carrillo, quien calificó el incremento como un esfuerzo moderado debido al tamaño del mercado cervecero.

Bajo el escenario recomendado por el grupo de trabajo, la recaudación conjunta por IEPS e impuesto al valor agregado (IVA) subiría de 140.586 millones de pesos (8.269 millones de dólares) a 147.037 millones (8.649 millones de dólares), un aumento del 4,6 %.

PUBLICIDAD

La parlamentaria argumentó que el ajuste debe concentrarse en la cerveza porque domina ampliamente el mercado, mantiene una trayectoria de crecimiento y cuenta con una escala y capacidad económica mayores que otros segmentos de bebidas alcohólicas.

El grupo sostuvo además que las dos principales cerveceras que operan en México pertenecen desde hace más de una década a corporaciones globales, mientras pequeños productores nacionales enfrentan capacidades financieras y condiciones de competencia diferentes.

Actualmente, la Ley del IEPS establece una tasa del 26,5 % para bebidas alcohólicas y cerveza con graduación de hasta 14 grados, del 30 % para aquellas de más de 14 y hasta 20 grados, y del 53 % para las superiores a 20 grados.

PUBLICIDAD

El planteamiento todavía deberá incorporarse, en su caso, a la discusión legislativa del paquete económico de 2027, que se inicia este 8 de setiembre en la Cámara de Diputados, por lo que el incremento no está aprobado ni ha entrado en vigor. EFE