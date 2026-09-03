El jefe de la Guardia Revolucionaria promete una respuesta al ataque de EEUU contra una boda

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El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Ahmad Vahidi, ha prometido este jueves una respuesta al ataque de Estados Unidos contra una ceremonia nupcial en el sur del país, en el marco de su última oleada de ataques contra Irán que ha dejado un balance de cinco muertos, después de que se haya elevado la cifra tras sucumbir a las heridas una de las victimas.

"La sangre pura de estos mártires oprimidos, que en el colmo de su inocencia y desamparo fueron sepultados en el polvo y la sangre a manos de criminales históricos y villanos de nuestros días, no quedará jamás sin respuesta, y las consecuencias recaerán sin duda sobre los autores y los instigadores de este atroz crimen", ha señalado el jefe de la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la cadena estatal IRIB.

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Así, se ha referido al bombardeo contra un cortejo nupcial como un ataque "criminal y terrorista ataque". "Una vez más, el rostro malvado y demoníaco de Estados Unidos ha quedado expuesto ante el mundo mediante un acto terrorista e inhumano destinado a eliminar la alegría y la felicidad de la vida de la noble nación iraní y a sembrar el terror entre civiles inocentes", ha denunciado.

Vahidi ha tenido palabras de reconocimiento para las víctimas de la guerra en Irán, "impuesta por Estados Unidos y el sionismo", y en concreto a las bajas provocadas en el contexto de las tensiones bélicas en Ormuz. De esta forma, ha indicado que la Guardia Revolucionaria iraní "protegerán la seguridad y la paz de la nación con la máxima fuerza y firmeza".

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El balance de víctimas mortales por el ataque que alcanzó a los festejos nupciales ha ascendido a cinco este jueves, después de que falleciera una de las personas heridas de gravedad. En total 11 personas siguen hospitalizadas de los 70 heridos que han recibido tratamiento hospitalario, de los cuales cinco se encuentran en cuidados intensivos.