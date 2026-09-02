Unas 200 personas se concentran frente al Parlamento Europeo en Bruselas en apoyo a Ceuta

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Bruselas, 2 sep (EFE).- Unas 200 personas, principalmente eurodiputados y trabajadores parlamentarios, se concentraron frente al Parlamento Europeo este miércoles, Día de Ceuta, en apoyo a la ciudad autónoma por la crisis migratoria en un acto en el que el PP y Vox volvieron a exigir la dimisión del Gobierno español por la gestión de la situación.

"Sánchez nos ha mentido a los ceutíes, españoles y europeos. Sabía que venía una invasión y no defendió la integridad territorial y la soberanía española de Ceuta. Tienen que dimitir y convocar elecciones ya", urgió la secretaria general del Partido Popular Europeo, Dolors Montserrat, que pidió también la devolución de todos los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada de finales de julio.

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Montserrat se refirió a las informaciones que aseguran que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras comunicó a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón que la "invasión" (sic) de Ceuta fue "guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio".

Si bien el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido explicaciones al respecto al director general de la Policía, Francisco Pardo, tras señalar que no estaba al tanto de este informe, Montserrat afirmó que el Ejecutivo lo conocía y que "abandonaron a su suerte a Ceuta y abandonaron la lucha por la integridad territorial de España".

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"Sánchez ha abdicado de la primera responsabilidad que tiene cualquier primer ministro de un Estado miembro en Europa, que es defender la integridad territorial de su país", recalcó.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, tildó la entrada de migrantes de "acto de guerra híbrida" y señaló que ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, y el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, para que condenen "el acto de agresión del Reino de Marruecos a la integridad, a la independencia política y a la soberanía de España".

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En el mismo sentido, pidió que se suspendan todos los acuerdos de cooperación entre la Unión Europea y Marruecos y cualquier pago bajo estos pactos, aunque haya sido ya comprometido, así como la expedición de visados y permisos de residencia o trabajo a nacionales de origen marroquí.

"Y que la Comisión eleve al Consejo de la Unión Europea la aplicación de sanciones al Reino de Marruecos. Porque si lo hemos hecho con Rusia legítimamente, que tocó a Ucrania, que no es la Unión Europea, debemos hacerlo frente a alguien que ha atacado a un Estado miembro de la Unión", recalcó Buxadé.

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En la concentración también participaron los dos eurodiputados españoles independientes dentro del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos en la Eurocámara, Nora Junco y Diego Solier, así como eurodiputados de los grupos europeos del PP y de Vox de otras nacionalidades.

En España, la Federación Española de Municipios (FEMP) ha convocado concentraciones en todos los municipios en apoyo a Ceuta a las 20:00 horas frente a las sedes de consistorios de toda España y, en el caso de Madrid, se sumarán los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de Vox, Santiago Abascal.

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Esa convocatoria de la FEMP ha avivado el cruce de reproches entre el Gobierno, que las tilda de partidistas e instrumentalizadas, y el PP, que acusa al Ejecutivo de instar a los cargos territoriales a no secundarla.

Además de las convocadas por la FEMP, se llevarán también a cabo otras en Madrid: frente al Congreso bajo el lema 'Ceuta nos une', en la Plaza de Callao contra el racismo y en la madrileña Puerta del Sol.