Valencia homenajeará a la selección con un "espectacular" mural de arte urbano en Monteolivet

Guardar

El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Turismo e Innovación, ha impulsado la creación de un "espectacular" mural de arte urbano en el barrio de Montolivet para homenajear a la selección española, flamante campeona del mundo en el torneo celebrado este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

"De esta forma, la ciudad demuestra su orgullo por los éxitos del equipo nacional y se consolida como un gran lienzo urbano que apoya y respeta el talento de los artistas", ha anunciado este miércoles la presidenta de la Junta Municipal de Russafa, la concejala de Turismo, Paula Llobet.

PUBLICIDAD

Esta "espectacular obra" correrá a cargo del artista urbano Alberto León y comenzará a pintarse este jueves, en la fachada del Centro Municipal de Actividades para Personas Mayores de Monteolivet, situado en la plaza Vicente Alcober Coloma, ha informado el consistorio en un comunicado.

"El mural capturará la histórica celebración del campeonato, con el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, alzando la Copa del Mundo mientras es manteado por los jugadores. Y la intrahistoria de este mural le aporta un valor añadido muy especial, ya que Alberto León realizó, recientemente, la misma pieza en Barcelona, pero apenas 24 horas después de su creación, este homenaje sufrió actos vandálicos que lo destrozaron", ha explicado Llobet.

PUBLICIDAD

Y ha añadido que, "ante esta situación, desde la Junta Municipal de Russafa contactó rápidamente con el artista para brindarle una alternativa en positivo: recuperar su obra en Valencia, en una superficie mucho mayor y con mejoras técnicas para garantizar su conservación".

La concejala ha subrayado el carácter "acogedor" de la iniciativa: "Nos parecía una magnífica oportunidad que Alberto León pudiera volver a realizar en Valencia una obra que tuvo una vida tan corta en otras calles. Aquí tendrá un espacio mucho mayor, podrá mejorar su técnica y, sobre todo, permanecerá para que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de ella con total respeto y orgullo por nuestra selección.

PUBLICIDAD

EL ARTE URBANO COMO MOTOR DE LOS BARRIOS

"Más allá del merecido homenaje deportivo, esta acción se enmarca en una estrategia mucho más amplia del Ayuntamiento para embellecer los distritos de la ciudad. Estamos realizando una apuesta decidida por el arte urbano como elemento dinamizador de los barrios. Queremos una Valencia en la que el arte también esté en nuestras calles y en nuestras plazas; tiene la capacidad de transformar espacios, generar identidad, atraer visitantes y hacer que los propios vecinos se sientan orgullosos de su entorno", ha afirmado.

PUBLICIDAD

También, ha recordado que "esta estrategia se extiende al entorno de Russafa, donde ya van por la tercera edición de los concursos de arte en persianas comerciales, y que se complementa con colaboraciones como la de la Liga Nacional de Graffiti, que el pasado año dejó 15 murales en la calle Pepita Samper y que regresará a la capital del Turia este otoño".

"Estamos consiguiendo que Valencia sea una ciudad de referencia para el arte urbano; queremos seguir generando oportunidades para los artistas y utilizar su talento para llenar nuestros barrios de cultura, creatividad y vida", ha concluido la concejala.