Teherán asegura que EEUU hará frente a "una nueva estrategia" tras los últimos bombardeos contra Irán

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Las autoridades de Irán han asegurado este miércoles que Estados Unidos hará frente a "una nueva estrategia" por parte de Teherán tras los últimos bombardeos contra el país, que han llevado a la Guardia Revolucionaria a atacar intereses estadounidenses en la región, entre los temores sobre un posible nuevo conflicto a gran escala en Oriente Próximo.

"Con estas acciones, no solo no podrán salir de las profundidades del infierno que han creado para sí mismos, sino que pronto verán que la nueva estrategia de Irán en el campo de batalla, la diplomacia y la lucha contra el bloqueo económico destrozarán sus cimientos", ha dicho el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, en un mensaje en redes sociales.

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El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) aseguró el martes que sus fuerzas habían lanzado ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní en distintos puntos del país asiático, que han dejado al menos 18 muertos, entre ellos alrededor de una decena de civiles, incluidos dos niños.

En respuesta, la Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó una oleada de ataques contra objetivos estadounidenses en la región, concretamente contra Jordania e Irak --en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí--, Bahréin y Kuwait, en pleno estancamiento del diálogo abierto con mediación de Irán para intentar alcanzar un acuerdo de paz entre Washington y Teherán.

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