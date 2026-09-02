EEUU crea 38.000 empleos en el sector privado en agosto, su peor dato en lo que va de año, según ADP

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El sector privado de Estados Unidos generó 38.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de agosto, lo que supone el menor ritmo de creación de empleo desde enero, según ha comunicado este miércoles la consultora ADP.

El sector de la producción de bienes destruyó 10.000 empleos durante el mes estival, con hasta 17.000 personas menos contratadas en la industria y otros 5.000 menos en el sector de los recursos naturales y la minería. El punto positivo lo deja la construcción, con 12.000 nuevos trabajadores.

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En cuanto a los servicios, el saldo neto deja 48.000 puestos de trabajo más, impulsados sobre todo por los servicios educativos y sanitarios (+45.000) y ocio y hostelería (+16.000). Además, también aumentaron el número de trabajadores los servicios financieros y la división de otros servicios, con un total de 6.000 empleos más en cada uno.

Por otro lado, el sector del comercio, transporte y servicios públicos (-5.000), de la información (-4.000) y los servicios profesionales y empresariales (-16.000) registraron descensos en su fuerza laboral.

Las pequeñas empresas apenas crearon 3.000 de los nuevos empleos, mientras que el saldo neto de las medianas empresas quedó en cero y las grandes empresas --con más de 500 trabajadores-- ampliaron en 34.000 los empleados.

"Los salarios pueden revelarnos mucho sobre la inestabilidad del mercado laboral actual. Para comprender los patrones de contratación, es necesario analizar en profundidad dónde se acelera el crecimiento salarial, dónde se ralentiza y para quién. El crecimiento salarial, antes predecible, se ha visto superado por las complejidades del cambio demográfico, la inflación persistente y los efectos de la IA en el empleo", ha señalado Nela Richardson, economista jefe de ADP.

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