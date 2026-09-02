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Ucrania avisa a la organización de aviación civil del riesgo por aumento ataques a Rusia

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Kiev, 2 sep (EFE).- Ucrania avisó este miércoles a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de un "incremento de la actividad militar" que hará que el espacio aéreo ruso deje de ser seguro para el tráfico aéreo.

"Urgimos a todos a evitarlo (el espacio aéreo ruso)", dijo en X el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, al informar de la notificación transmitida oficialmente por Kiev a la OACI, un organismo de la ONU que tiene la función de coordinar a 193 países en materia de aviación civil.

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Ucrania da este paso después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtiera anoche a las aerolíneas que vuelan a Rusia de que el espacio aéreo del país está dejando de ser seguro por la gran cantidad de drones que planea lanzar Kiev. EFE

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