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Sacha, hijo mayor de Borja Thyssen y Blanca Cuesta, deja Madrid para estudiar en una universidad de élite de EEUU

17/06/2025 Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Con Tita Cervera muy recuperada y planeando ya retomar sus compromisos públicos tras la grave neumonía que sufrió el pasado mes de abril, la familia Thyssen afronta una nueva etapa marcada por la tranquilidad y por la mudanza de uno de sus miembros a Estados Unidos. Tal y como ha revelado la periodista Beatriz Cortazar, Sacha, el mayor de los cinco hijos de Borja Thyssen y Blanca Cuesta deja Madrid a sus 18 años y tras graduarse en Bachillerato con excelentes resultados en un prestigioso colegio americano de la capital, va a estudiar un doble grado de Ingeniería Mecánica y Electrónica en una universidad de élite de Estados Unidos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
17/06/2025 Borja Thyssen y Blanca Cuesta. Con Tita Cervera muy recuperada y planeando ya retomar sus compromisos públicos tras la grave neumonía que sufrió el pasado mes de abril, la familia Thyssen afronta una nueva etapa marcada por la tranquilidad y por la mudanza de uno de sus miembros a Estados Unidos. Tal y como ha revelado la periodista Beatriz Cortazar, Sacha, el mayor de los cinco hijos de Borja Thyssen y Blanca Cuesta deja Madrid a sus 18 años y tras graduarse en Bachillerato con excelentes resultados en un prestigioso colegio americano de la capital, va a estudiar un doble grado de Ingeniería Mecánica y Electrónica en una universidad de élite de Estados Unidos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD
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Con Tita Cervera muy recuperada y planeando ya retomar sus compromisos públicos tras la grave neumonía que sufrió el pasado mes de abril, la familia Thyssen afronta una nueva etapa marcada por la tranquilidad y por la mudanza de uno de sus miembros a Estados Unidos. Tal y como ha revelado la periodista Beatriz Cortazar, Sacha, el mayor de los cinco hijos de Borja Thyssen y Blanca Cuesta deja Madrid a sus 18 años y tras graduarse en Bachillerato con excelentes resultados en un prestigioso colegio americano de la capital, va a estudiar un doble grado de Ingeniería Mecánica y Electrónica en una universidad de élite de Estados Unidos.

Se trata de un centro educativo situado al noreste del país que pertenece a la Ivy League, ocho centros privados muy famosos a la que pertenecen entre otras Princeton, Harvard, o Yale, y al que solo consiguen acceder entre el 3 y el 7% de los estudiantes que lo solicitan por su excelencia académica y sus duros y exigentes procesos de admisión, que el nieto de la baronesa ha superado sin problemas para cumplir su sueño y vivir una de las etapas más importantes en la vida de cualquier joven a miles de kilómetros de su familia.

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El primogénito de Borja y Blanca, que nació el 31 de enero de 2008, no solo tendrá que separarse temporalmente de sus padres -que tendrían en mente visitarle a menudo-, sino también de sus hermanos pequeños, a los que está muy unido: Eric (16), Enzo (14), Kala (12) e India (6), que continuarán con su formación en el mismo colegio internacional de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón en el que estudió Sacha.

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