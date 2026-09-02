Praga cita a la embajadora rusa por el ataque híbrido en aeropuerto de Leipzig

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Praga, 2 sep (EFE).- El Ministerio de Exteriores de la República Checa ha citado a la embajadora rusa en Praga, Anna Vladimirovna Ponomariova, después de que la vecina Alemania atribuyera a Moscú un supuesto ataque híbrido el pasado 4 de agosto en el aeropuerto de Leipzig.

La diplomática rusa deberá acudir a la sede de Exteriores en los próximos días, informó este miércoles la emisora pública ‘Radiozurnal’.

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La citación se produce tras pesquisas realizadas por el Ministerio del Interior alemán, que la víspera concluyó que Rusia es responsable de actos de espionaje y sabotaje en toda Europa y que el incidente ocurrido en agosto en el aeropuerto de Leipzig-Halle encaja en un "patrón conocido de operaciones híbridas rusas".

"Siempre que las actividades híbridas rusas tienen como objetivo a uno de nuestros aliados, todos quedamos expuestos", señaló el ministro de Exteriores checo, Petr Macinka, en la red social X.

Según el ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, el incidente de Leipzig, con el que se pretendía realizar una operación de sabotaje contra un avión de carga ucraniano, fue perpetrado por agentes contratados por las autoridades estatales rusas. EFE