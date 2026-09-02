Hyatt debuta en República Dominicana con la apertura del resort para adultos Hyatt Vivid Punta Cana

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Hyatt Hotels Corporation ha anunciado la apertura del resort 'Hyatt Vivid Punta Cana', un establecimiento 'todo incluido' solo para adultos con 467 habitaciones que marca la llegada de la marca Hyatt Vivid a República Dominicana.

Con este movimiento, la cadena hotelera consolida su oferta de lujo y ocio en la zona de Cabeza de Toro, uno de los destinos turísticos clave del Caribe.

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La propiedad, desarrollada en alianza con Grupo Anacaona, está orientada a un perfil de viajero moderno y busca transformar el concepto tradicional del 'todo incluido' mediante un enfoque flexible.

El complejo integra una oferta culinaria distribuida en cinco restaurantes a la carta, un 'food hall' internacional, un bar-restaurante de playa, siete bares y salones, y un espacio 'speakeasy' privado.

El presidente de Inclusive Collection de Hyatt, Javier Águila, ha subrayado que esta apertura refleja la "solidez continuada de República Dominicana como uno de los principales destinos de ocio del mundo".

Con este nuevo establecimiento, la firma supera los 30 resorts y las 16.000 habitaciones operativas bajo su cartera Inclusive Collection en el país caribeño.

El resort incorpora además el 'Zenda Spa', basado en tratamientos con botánica local, junto a instalaciones deportivas que incluyen pistas de pádel y 'pickleball', zonas de entrenamiento funcional y programación diaria de bienestar.

Tras este lanzamiento, la multinacional prevé continuar la expansión de su división 'all-inclusive' en la región con las próximas aperturas del 'Secrets Macao Beach Punta Cana' y el 'Hyatt Ziva Punta Cana' en 2029.