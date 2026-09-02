Agencias

China guarda silencio sobre una posible cumbre trilateral de Xi, Trump y Putin en APEC

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Pekín, 2 sep (EFE).- China evitó este miércoles confirmar la posibilidad de una cumbre entre los presidentes chino, Xi Jinping, estadounidense, Donald Trump, y ruso, Vladímir Putin, durante la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se celebrará en noviembre en la ciudad china de Shenzhen.

"Sobre la cuestión que menciona, actualmente no tengo información que pueda proporcionarles", afirmó el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun al ser preguntado por una eventual reunión tripartita.

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Guo agregó que China, como anfitriona de la reunión de líderes del APEC de este año, está dispuesta a trabajar con todas las partes para contribuir al éxito de la cita y al crecimiento económico de Asia-Pacífico y del mundo.

El Kremlin informó el martes de que Putin y Xi abordaron la posibilidad de celebrar un encuentro con Trump durante una reunión que mantuvieron en Kirguistán, donde ambos asistieron a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

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El asesor de la Presidencia rusa Yuri Ushakov explicó que Xi mencionó que Trump "con toda probabilidad" asistiría a la reunión de la APEC y que Putin también había sido invitado.

"Si las cosas salen según lo previsto, podría organizarse una reunión a tres bandas" o, como mínimo, "se celebrarían reuniones con cada uno de ellos", señaló Ushakov a la televisión pública rusa.

La reunión de líderes del APEC se celebrará en Shenzhen los próximos 18 y 19 de noviembre. EFE

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