Kallas: el ataque híbrido ruso en Leipzig apunta a "terrorismo patrocinado por el Estado"

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Newtownmountkennedy (Irlanda), 2 sep (EFE).- La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, aseguró este miércoles que el ataque híbrido con drones de hace un mes en un aeropuerto de la ciudad alemana de Leipzig, del que Berlín responsabiliza a Rusia, tiene "todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado".

"Hablaremos de los ataques en Leipzig, que está claro que tiene todas las características del terrorismo patrocinado por el Estado. La pregunta es qué haremos al respecto", dijo Kallas a su llegada a una reunión informal de Asuntos Exteriores en la localidad irlandesa de Newtownmountkennedy.

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La jefa de la diplomacia comunitaria abrió la puerta a sumar más personalidades y entidades del complejo militar ruso a una lista de sanciones europeas que incluye ya más de 1.600 nombres, aunque subrayó que no se tomarán decisiones en el encuentro de este miércoles y sólo se debatirá la posibilidad de ampliar las medidas.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, y la titular canadiense de la misma cartera, Anita Anand, participarán como invitados en este encuentro europeo en el que hablarán de "cómo coordinarse y qué más se puede hacer ante la escalada rusa", para presionar a Moscú y que ponga fin a la guerra. EFE

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