Netflix dona más de 180.000 dólares al sector audiovisual colombiano tras terremoto

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Bogotá, 1 sep (EFE).- Netflix donó 600 millones de pesos (unos 186.000 dólares) a la Academia Colombiana de Cine y a la Asociación Colombiana de Productores Independientes de Cine y Audiovisual (Asocinde) para apoyar a trabajadores del sector afectados por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto.

Los recursos serán destinados a profesionales de la industria que hayan sufrido afectaciones como consecuencia de la emergencia y serán gestionados y distribuidos directamente por ambas organizaciones, de acuerdo con sus mecanismos de verificación y entrega de ayudas.

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Para determinar quiénes requieren asistencia, la Academia Colombiana de Cine y Asocinde realizarán un censo en el que identificarán las afectaciones y necesidades de los trabajadores del sector.

"Estamos sumamente conmovidos por lo que está sucediendo en Colombia. Frente a una tragedia de esta magnitud, quisimos actuar rápidamente y de la mano de quienes mejor conocen las necesidades del sector audiovisual", afirmó la directora de Contenido de Netflix Colombia, Ana María Londoño.

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La Academia Colombiana de Cine, junto con las academias que forman parte de la Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (Fiacine), puso en marcha además el Fondo Internacional de Solidaridad Audiovisual para contribuir a la atención de los profesionales afectados.

El director ejecutivo de la Academia Colombiana de Cine, Elkin Zair, destacó el compromiso de la organización con los trabajadores que atraviesan dificultades tras la emergencia y reconoció especialmente a quienes desde el sector audiovisual han puesto sus equipos y conocimientos al servicio de las labores de búsqueda y rescate.

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"Ante una emergencia de esta magnitud, nuestro compromiso como Academia es acompañar a los profesionales del sector que hoy enfrentan momentos difíciles y contribuir, desde nuestras posibilidades, a su recuperación", señaló Zair.

Por su parte, Asocinde se sumó a la iniciativa con la creación del Fondo de Asistencia y Reactivación del Audiovisual, orientado a contribuir a la recuperación del tejido humano y cultural afectado por el terremoto.

"Sabemos que reconstruir no significa solamente recuperar lo que se ha perdido, sino también recuperar la confianza, los proyectos y la posibilidad de volver a mirar hacia adelante", afirmó el presidente de Asocinde, Diego Ramírez.

La ministra de Cultura, Paola Holguín, expresó su "gratitud y reconocimiento" a Netflix por el aporte y destacó el papel del sector privado en la recuperación tras la emergencia.

Como parte de su respuesta a la emergencia, Netflix anunció además que triplicará las contribuciones que sus empleados realicen a organizaciones benéficas relacionadas con el terremoto a través de su Programa de Donaciones.

El terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia tuvo una magnitud de 7,4 que sacudió el centro y suroeste del país, donde murieron 331 personas, que también deja 4.449 heridos y al menos 406.963 damnificados. EFE