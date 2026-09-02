Takaichi destaca la IA y los drones como "prioridades" de su nueva estrategia de defensa

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Tokio, 2 sep (EFE).- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, destacó este miércoles la inteligencia artificial (IA) y los drones como "prioridades" de la nueva estrategia de defensa que prepara el archipiélago, mientras su Gobierno revisa los tres documentos clave de seguridad nacional.

"Las naciones compiten por desarrollar sistemas que permitan el uso de la inteligencia artificial y el despliegue masivo de medios no tripulados, al tiempo que se preparan para conflictos prolongados", dijo la mandataria durante un discurso con motivo de un encuentro de altos mandos de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

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Agregó que Tokio también situará estas cuestiones como "prioridades clave en la revisión de dichos documentos".

El Ejecutivo de Takaichi ha indicado que revisará a lo largo de este año los tres documentos clave de seguridad, que detallan la estrategia de defensa del archipiélago y fueron revisados por última vez en 2022, ante lo que describe como un entorno cada vez más "complejo" en el Indopacífico.

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"La paz de la que disfrutamos ayer no garantiza la paz de mañana. No podremos proteger las vidas y el bienestar pacífico de nuestros ciudadanos a menos que estemos decididos a dar un paso audaz hacia un nuevo mundo, sin temor al cambio", dijo este miércoles la líder conservadora.

Durante su mandato, el Gobierno japonés ha dado pasos para impulsar su industria militar, como permitir las exportaciones de armas letales a países aliados, y ha reforzado el despliegue de capacidades como misiles de largo alcance en su territorio, medidas que han sido criticadas, en particular, por China, que acusa a Tokio de un creciente militarismo.

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En su informe anual sobre política militar, publicado a comienzos de agosto, el Ministerio de Defensa japonés recomendó potenciar la industria militar y promover "nuevas formas de combate" que utilizan inteligencia artificial (IA), así como impulsar la producción de equipos militares en el propio archipiélago. EFE

(foto)