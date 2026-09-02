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Pudu Robotics lanza la serie PUDU GT con tres modelos de cortacéspedes robóticos comerciales para el mantenimiento profesional de terrenos y cubiertas vegetales

PR Newswire

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SHENZHEN, China, 1 de septiembre de 2026

SHENZHEN, China, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, líder mundial en robótica de servicios comerciales, ha lanzado la serie PUDU GT, una nueva gama de cortacéspedes robóticos comerciales diseñados para operaciones profesionales de mantenimiento de terrenos y cubiertas vegetales.

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La serie, compuesta por los modelos PUDU GT3, PUDU GT5 y PUDU GT7, da respuesta a tres necesidades profesionales distintas en materia de corte de césped: cuidado integral de los espacios verdes en propiedades comerciales, mantenimiento de alta eficiencia de grandes superficies con cubiertas vegetales y cuidado de precisión del césped en campos de golf y campos deportivos profesionales.

El mantenimiento profesional de zonas verdes va más allá de cortar el césped. Los recintos empresariales, los parques, los colegios y los inmuebles comerciales suelen combinar zonas de césped con áreas pavimentadas y espacios fragmentados, donde los restos de corte, las hojas y los residuos afectan tanto al aspecto como al mantenimiento. Tener que usar distintas máquinas para cortar el césped, barrer y recogerlo implica más cambios de equipamiento, mayor coordinación y pasadas repetidas, mientras que un jardín grande, una finca compleja y un campo de golf requieren soluciones diferentes en cada caso. La serie PUDU GT da respuesta a esta necesidad con tres modelos diseñados específicamente, cada uno de los cuales combina sistemas especializados de corte y recogida con autonomía inteligente para distintas aplicaciones profesionales.

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PUDU GT3: Corte y limpieza compactos para el mantenimiento diario de zonas verdes

El PUDU GT3 es un cortacésped robótico compacto comercial de 36 pulgadas (91 cm) diseñado para empresas de gestión de instalaciones y equipos internos de mantenimiento de zonas verdes responsables de propiedades con distribuciones fragmentadas e irregulares, como parques empresariales, campus, hospitales y recintos mixtos de superficies duras y césped que son demasiado pequeños o están demasiado segmentados para maquinaria de siega de gran tamaño, pero cuyo mantenimiento manual requiere demasiado trabajo.

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El GT3 combina el corte de césped, la recogida de hierba y la recogida de residuos ligeros en la cubierta vegetal con el barrido y la recogida de residuos en zonas pavimentadas. Sus cepillos de disco integrados son ideales para tareas de limpieza ligera en caminos, bordes de carreteras y límites de céspedes. Al integrar el corte del césped y el barrido rutinario en una única plataforma compacta, la GT3 puede utilizarse con mayor frecuencia en toda la finca, al tiempo que se reduce la necesidad de cambiar de máquina para el mantenimiento diario de los espacios verdes.

PUDU GT5: Corte de alta productividad para grandes superficies de césped comercial

El PUDU GT5 es un cortacésped robótico rotativo comercial de 60 pulgadas (152 cm) diseñado para contratistas de paisajismo y mantenimiento de terrenos, empresas de gestión de instalaciones y operadores responsables de parques, campus, propiedades comerciales, comunidades y otras grandes superficies de césped.

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El GT5 está diseñado para soportar ciclos de corte exigentes y repetitivos. Su ancho de corte de 60 pulgadas permite alcanzar una eficiencia operativa objetivo de aproximadamente 2 acres (8090 m²) por hora, con hasta 10 horas de autonomía y una cobertura de hasta 16 acres (65 000 m²) con una sola carga, dependiendo de las condiciones de funcionamiento.

El GT5 corta y recoge en una sola pasada, juntando los restos de césped, las hojas y los residuos ligeros del césped a medida que corta. La eliminación de este material durante el proceso de corte contribuye a mantener un acabado más limpio y favorece un césped de aspecto más saludable, mientras que el amplio ancho de corte y el proceso de recogida ayudan a los equipos profesionales a mejorar la continuidad en grandes superficies.

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PUDU GT7: Corte de césped con rodillos de precisión para cubiertas vegetales profesionales

El PUDU GT7 es un cortacésped de rodillo triple de 62 pulgadas (160 cm) diseñado para campos de golf, campos deportivos profesionales y otros entornos de césped profesional en los que la calidad del corte, la uniformidad, la protección del césped y el control de los límites son fundamentales.

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El GT7 integra cinemática en tiempo real (RTK), teledetección LiDAR y visión por cámara para ofrecer un posicionamiento de alta precisión y navegación autónoma, con una precisión de posicionamiento RTK de hasta ±2,5 centímetros en las condiciones compatibles. Los operarios pueden configurar los ángulos de corte, los desplazamientos entre carriles y las rotaciones direccionales para establecer patrones de corte estandarizados y reproducir un efecto de rayas profesional en las zonas de césped.

El GT7 cuenta con tres unidades de rodillos flotantes independientes y un sistema de ajuste de la altura de corte (HOC) sin herramientas. Los cabezales de corte flotantes se adaptan perfectamente a los cambios del terreno para ayudar a mantener una altura de corte uniforme en superficies onduladas, mientras que el ajuste sin herramientas permite a los operarios modificar la altura de corte sin necesidad de accesorios adicionales. La plataforma combina un ancho de corte de 62 pulgadas (160 cm) con un sistema de tracción en las cuatro ruedas y la capacidad de subir pendientes de hasta 30 grados, lo que permite su funcionamiento en terrenos complejos.

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Diseñado para entornos en los que la calidad del césped y las condiciones de funcionamiento son fundamentales, el GT7 también ofrece una experiencia de corte más silenciosa. Como su motor no es de combustión tradicional y cuenta con un sistema de rodillos de bajo nivel de ruido, el GT7 funciona con la suficiente silenciosidad como para preservar el entorno, lo que lo hace ideal para lugares sensibles al ruido, como campos de golf e instalaciones deportivas.

Inteligencia nativa de IA y funcionamiento flexible en toda la serie GT

Aunque los modelos GT3, GT5 y GT7 están diseñados para diferentes aplicaciones, comparten una arquitectura de percepción y autonomía nativa de IA, desarrollada para entornos comerciales al aire libre. La tecnología LiDAR, la visión por cámara y los sensores de profundidad permiten a los cortacésped detectar personas, vehículos, animales, el terreno y otros obstáculos, mientras que la cartografía autónoma, la navegación y la evitación de obstáculos garantizan un funcionamiento confiable en zonas complejas.

Los tres modelos incorporan un sistema de aspiración con ventilador y una toma específica para la recogida de hierba durante el proceso, con descarga autónoma y reanudación de la tarea disponibles en función de la configuración de la instalación.

Cada modelo incluye además un modo de conducción manual para el corte de césped controlado por el operador, el posicionamiento y otras tareas que requieran una intervención directa. En conjunto, estas capacidades permiten a los equipos de mantenimiento combinar el trabajo rutinario autónomo con el control manual cuando las condiciones del emplazamiento o las prioridades operativas así lo requieran.

La serie GT también está diseñada para satisfacer las exigencias del trabajo comercial al aire libre, con un cuerpo totalmente metálico, un chasis de acero de calidad comercial, protección con clasificación IP66 y función de parada de emergencia. En conjunto, estas prestaciones proporcionan una base común de calidad comercial en toda la gama, al tiempo que cada modelo sigue estando optimizado para unas necesidades específicas de corte.

Estreno mundial en GaLaBau 2026

Pudu Robotics presentará en primicia mundial la serie PUDU GT en la feria GaLaBau 2026 (del 15 al 18 de septiembre, en Nürnberg Messe, Núremberg, Alemania), donde expondrá su nueva gama de productos en el stand interior 9-214 y en la zona de demostraciones Legend Pf10 al aire libre, para que los profesionales del paisajismo, la gestión de terrenos y el cuidado del césped puedan probarlos de primera mano.

Acerca de Pudu Robotics

Pudu Robotics es líder mundial en robótica de servicios comerciales y la primera empresa del sector en ofrecer una gama completa que abarca robots especializados, semihumanoides y humanoides. Según el último informe de mercado de Frost & Sullivan, Pudu Robotics ocupa el primer puesto a nivel mundial en el sector de la robótica de servicios comerciales, tanto por sus ingresos como por el volumen de sus envíos. Gracias a su arquitectura "One Brain, Multiple Embodiments", Pudu ofrece robots para la prestación de servicios, la limpieza comercial, la distribución industrial y aplicaciones generales de IA incorporada en diversos sectores como la hostelería, el comercio minorista, la atención médica, la industria manufacturera, la educación, los servicios públicos y muchos más. Hasta la fecha, Pudu Robotics ha entregado más de 130 000 robots a sus clientes de más de 85 países y regiones.

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FUENTE Pudu Robotics