Embajador Johnson reconoce a autoridades mexicanas por caída de líder de cártel

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Ciudad de México, 1 sep (EE).- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, reconoció este martes el trabajo de las autoridades mexicanas que abatieron al líder de la organización delictiva Cártel de Los Reyes, y lo calificó como resultado de la presión sobre las organizaciones criminales en el país.

El Gobierno mexicano confirmó este día el abatimiento, el lunes, de Luis Enrique Barragán Chávez, alias El Wicho o R5, en el estado de Michocán (oeste), donde opera el grupo delictivo.

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El criminal era señalado como uno de los principales responsables de extorsionar a productores de aguacate en Michoacán y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de tres millones de dólares.

"Otro líder de un cártel buscado por la justicia ya no podrá amenazar a nuestras comunidades. 'R5' era requerido para su extradición a los Estados Unidos y el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de 3 millones de dólares por información que condujera a su arresto", publicó Johnson en su mensaje en la red social X.

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"El operativo de las autoridades mexicanas demuestra lo que se puede lograr cuando se mantiene la presión sobre las organizaciones criminales y terroristas", añadió.

Johson expuso que bajo el liderazgo del presidente Donald Trump y en colaboración con México, ambos países "seguirán trabajando juntos para desmantelar estas redes, enviando un mensaje claro: serán encontrados y rendirán cuentas".

Este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, informó en redes sociales que Barragán Chávez murió junto con otro presunto integrante del grupo criminal durante un operativo realizado en Tocumbo, en el oeste de México en el que los presuntos delincuentes agredieron a los agentes de fuerzas federales.

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Según García Harfuch, agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la Policía de Michoacán, desplegaron el operativo tras trabajos de inteligencia militar.

El titular de la SSPC precisó que el criminal contaba con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos y que el Departamento de Estado ofrecía una recompensa de tres millones de dólares por información que condujera a su arresto por delitos relacionados con el tráfico de drogas y de armas.

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La confirmación federal llega un día después de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informara de un enfrentamiento durante un operativo en la región, aunque entonces evitó confirmar oficialmente la identidad de los fallecidos a la espera de las diligencias de la Fiscalía.

Barragán Chávez cobró relevancia dentro del Cártel de Los Reyes después de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias La Quiringua, otro de los principales dirigentes de la organización, en un operativo realizado a comienzos de agosto.

Tras esa detención, las autoridades identificaron a El Wicho como responsable de la estructura criminal.

El Cártel de Los Reyes opera principalmente en municipios del occidente de Michoacán como Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Cotija, una de las principales regiones productoras de aguacate del país y donde las autoridades han reforzado durante los últimos meses los operativos contra la extorsión. EFE

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