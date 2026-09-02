Milei viajará a Chile y se reunirá con Kast antes de ofrecer mensaje sobre las Malvinas

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Buenos Aires, 2 sep (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, viajará este jueves a Chile, donde se reunirá con su homólogo, José Antonio Kast, antes de pronunciar por la noche un mensaje a la nación sobre la disputa por la soberanía de las Malvinas con Reino Unido.

Según la agenda difundida por la Presidencia argentina, Milei partirá a las 07:00 hora argentina (10:00 GMT) hacia Santiago de Chile y a las 09:20 hora chilena (13:20 GMT) participará en el Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso y que reunirá a políticos de la derecha y la extrema derecha americanas en el Centro de eventos San Carlos de Apoquindo.

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Allí, el mandatario argentino se reunirá con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de Estados Unidos.

La última actividad prevista será a las 11:00 hora chilena (15:00 GMT), cuando será recibido por Kast en el Palacio de La Moneda, antes de regresar a Argentina.

Será el tercer encuentro entre ambos desde que el presidente chileno asumió el cargo en marzo de este año. Milei asistió entonces a su investidura y, en abril, recibió a Kast en la Casa Rosada durante la primera visita oficial al exterior del mandatario chileno.

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En aquella ocasión, Kast afirmó que era un buen momento para "estrechar los lazos" entre ambos países y avanzar en una agenda conjunta sobre pasos internacionales, seguridad, crimen organizado y narcotráfico.

Milei ofrecerá este jueves a las 21:00 un mensaje a los ciudadanos a través de medios de comunicación en abierto, en el que se espera que ofrezca detalles sobre "los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería en defensa de la soberanía de las islas Malvinas", según un comunicado oficial.

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El mensaje del mandatario tendrá lugar después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera el pasada semana que podría revisar su posición sobre la soberanía británica del archipiélago, teniendo en cuenta que hasta la fecha Washington se ha mantenido neutral pero ha aceptado de facto esa ocupación. EFE