Agencias

Más de 1.200 peruanos de comunidades originarias obtienen una beca de estudios superiores

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Lima, 2 sep (EFE).- Un total de 1.289 jóvenes procedentes de comunidades originarias de Perú obtuvieron becas para seguir estudios superiores en las convocatorias realizadas este año por el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), de un universo de 6.419 becados para seguir una carrera técnica o universitaria, según informó la entidad este miércoles.

Los jóvenes beneficiarios del programa Beca 18 pertenecen a comunidades campesinas (651), de comunidades nativas amazónicas (469) y de la población afroperuana (169), las cuales son reconocidas por el Ministerio de Cultura.

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Los postulantes a Beca 18 tienen diez modalidades exclusivas para poblaciones vulnerables y la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe para los que dominan una lengua originaria elegible seleccionó a 71 ganadores.

La pertenencia a una comunidad originaria o dominar una lengua originaria les otorga puntos adicionales a los postulantes para acceder a Beca 18, informó Pronabec.

Un 35 % de los ganadores de la beca proceden de Lima y Callao, donde reside un tercio de la población nacional, un 25 % de las regiones andinas del centro, un 19 % del sur, un 10 % del norte y 10 % de la Amazonía oriental.

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Asimismo, el 89 % de los beneficiarios son jóvenes que viven en hogares calificados como pobres o pobres extremos y el 77 % optó por seguir sus estudios superiores en un centro de estudios de su región de procedencia. EFE

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