Denuncian desaparición de 33.608 cartuchos de municiones de un cuartel militar en Bolivia

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La Paz, 2 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Bolivia, Ernesto Justiniano, denunció este miércoles la desaparición de 33.608 cartuchos de munición de un cuartel militar de tropas de élite en el este del país, por lo que se inició una investigación para determinar responsabilidades y el destino de las provisiones.

Justiniano precisó que este suceso ocurrió en el Regimiento de Satinadores de Selva 12 'Coronel Francisco Manchego', situado en la población oriental de Montero, a 54 kilómetros al norte de la ciudad de Santa Cruz, que forma soldados en tácticas de selva y contraterrorismo.

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El ministro explicó que el calibre de las municiones es de "5,56 × 45 milímetros", que suele usarse en rifles de asalto o ametralladoras ligeras, por lo que se ordenó el "cierre y aislamiento del depósito" del cuartel.

También señaló que habrá una "inspección especializada, el procedimiento investigativo interno correspondiente y la denuncia ante las instancias policiales competentes".

Justiniano expresó que no se va a "ocultar y minimizar" este hecho y que la investigación "deberá establecer qué ocurrió, quiénes son los responsables y, fundamentalmente, cuál fue el destino de esa munición".

En abril pasado, se reportó el robo de armamento y munición militar del Batallón de Infantería Marina situado en la localidad de Chua Cocani, cercana al lago Titicaca, que Bolivia comparte con Perú.

La investigación halló parcialmente el material sustraído y determinó que la acción fue consumada con la ayuda de un marinero, quien fue contactado por una red dedicada a actividades ilícitas en regiones mineras, principalmente en el norte del departamento de La Paz. EFE

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