Agenda informativa multisoporte América para el miércoles 2 de septiembre de 2026

Guardar

ESTADOS UNIDOS

- La campaña de ataques del Ejército contra supuestas embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico cumple un año con un balance de más de 220 muertos y sin perspectiva de que Washington ponga fin a esos operativos.

PUBLICIDAD

- El próximo 9 de septiembre marcará un antes y un después para más de 170.000 salvadoreños en EE.UU., cuando llegue a su fin el Estatus de Protección Temporal (TPS) que los protege y se enfrenten a la obligación de regresar a El Salvador, un país que algunos apenas conocen o del que, incluso, no conservan recuerdos. (foto)

- Defensores de los votantes presentarán una demanda federal contra el Gobierno relacionada con las garantías electorales y la administración de las elecciones, de cara a los comicios de mitad de mandato de 2026.

- La Reserva Federal publica su Libro Beige, en el que evalúa el crecimiento de la economía del país, la evolución de la inflación y del mercado laboral.

La defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro tiene hasta este miércoles para presentar sus primeras mociones en pro de intentar desestimar el caso por narcotráfico que enfrenta en Nueva York. (foto)

- En un panorama polarizado donde el poder alienta la violencia racista, la película 'By Any Means' denuncia la opresión sistémica que rompe con el cliché de los héroes blancos, dice su director, Elegance Bratton. (foto) (video)

- El fabricante de semiconductores Broadcom presenta sus resultados trimestrales.

VENEZUELA

- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visita Caracas para impulsar la puesta en marcha del histórico acuerdo petrolero alcanzado entre Washington y Caracas. (foto) (video)

- Venezuela firmó acuerdos petroleros con la empresa estadounidense Chevron y la italiana Eni, menos de una semana después del anuncio del histórico convenio petrolero con EE.UU. (foto) (video)

- La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) pidió a las delegaciones del chavismo y de un sector opositor que incluyan el tema de los presos políticos en el diálogo que se reanudará a mediados de este mes.

PUBLICIDAD

MÉXICO

- Entrevista con el expresidente ecuatoriano Rafael Correa que aborda desde México el futuro de una relación bilateral todavía marcada por el asalto a la Embajada mexicana en Quito. (foto) (video)

- El expresidente de Colombia Gustavo Petro, quien está de visita en México, ofrece en la UNAM la conferencia magistral ‘El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática’. (foto)

- Organizaciones civiles presentan el informe ‘Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026'. (foto)(video)

- La actriz mexicana Salma Hayek celebra seis décadas de vida consolidada como referencia del cine global y como una pionera del talento hispano en la meca del entretenimiento. (foto)

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

PANAMÁ

- El administrador saliente del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, participa en un conversatorio con empleados de la vía interoceánica, que bajo su mando sufrió un proceso de reingeniería. (foto) (video)

- Copa Airlines gradúa a 66 técnicos aeronáuticos, preparados para desempeñarse en el mantenimiento e inspección de aeronaves y fortalecer el talento especializado de la industria aeronáutica panameña. (foto)

COLOMBIA

- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aseguró que "la paz verdadera se construye con la fuerza de las armas y las leyes de la República" y ratificó que derrotará al crimen sin diálogo, ya sea "por la razón o por la fuerza". (foto) (video)

PUBLICIDAD

- La pianista española María José de Bustos habla de 'El horizonte de mi existencia', su primera novela, una reflexión sobre el duelo, la salud mental y la posibilidad de reinventarse cuando todo parece perdido. (foto) (video)

- Inauguración de la Reunión del Alcaldes, el principal encuentro anual de la Red de Ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que contará con la participación del presidente colombiano, Abelardo de la Espriella. (foto)(video)

- Las autoridades colombianas evitan un nuevo atentado con explosivos en el departamento de Norte de Santander (noreste), donde un esta semana un ataque con un coche bomba contra una estación policial dejó un muerto y 11 heridos.

- La organización Médicos sin Fronteras advierte que tres semanas después del terremoto en Colombia persisten necesidades urgentes en comunidades del Pacífico.

ECUADOR

- El frente de pacientes renales de Ecuador se declara en protesta permanente en demanda de prevención, diagnóstico oportuno, diálisis seguro, acceso a trasplantes y financiación de tratamientos. (foto) (video)

BRASIL

- El Gobierno divulga el dato del crecimiento de la producción industrial de Brasil en julio.

PARAGUAY

- El Banco Central de Paraguay (BCP) informa el índice de inflación en el país durante el pasado mes de agosto.

- Inauguran la exposición 'Fotoguiado: Conociendo a las mujeres indígenas y sus luchas en Paraguay', organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. (foto) (video)

URUGUAY

- El boliviano Adhemar Guzmán Ballivián fue electo por consenso como nuevo secretario general de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), cargo en el que reemplazará al uruguayo Sergio Abreu. (foto) (video)

- Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, país que ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur, se reúnen en Montevideo para abordar la agenda pendiente del bloque. (foto) (video)

- Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio de Paraguay, lidera el encuentro 'Conectando oportunidades: Uruguay-Paraguay', organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing en Montevideo.

ARGENTINA

- El foro 'Vientos de cambio', organizado por la fundación argentina Libertad y Progreso, de extrema derecha e ideología ultraliberal, concluye en Buenos Aires con la intervención del presidente Javier Milei. (foto) (video)

- La exploración petrolera en aguas que rodean a las islas Malvinas es otro tema espinoso en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía del archipiélago, reavivado por la iniciativa para extraer crudo en 2028.

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte del legendario exfutbolista argentino Diego Armando Maradona.

- Final del Mundial de Tango, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. (foto) (video)

PERÚ

- Las autoridades de Perú proceden con el traslado del detenido Jhonsson Cruz, considerado cabecilla de la banda criminal Los Pulpos y vinculado al violento secuestro del domingo en la ciudad de Trujillo, hacia Lima, después de ser expulsado de Bolivia.

PUBLICIDAD

- La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, visita la región norteña de Piura para supervisar las acciones de prevención para proteger a la población y la infraestructura estratégica de los efectos del fenómeno climático El Niño.

DEPORTES

EEUU.- Abierto de Estados Unidos, en Nueva York, hasta el 13 de septiembre, en el USTA Billie Jean King National Tenis Center. (foto)

Uruguay.- La delegación uruguaya que participará en los Juegos Suramericanos 2026 es despedida por autoridades nacionales, en una ceremonia en que los deportistas recibirán el pabellón nacional. (foto)

Ecuador.- Comentario de los partidos: Marcará - Manta; Deportivo Cuenca - Guayaquil City y Barcelona - Independiente del Valle por la vigésima octava fecha de la liga profesional ecuatoriana. EFE

mesaamerica@efe.com

ma/lnm