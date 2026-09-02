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KuCoin Web3 Wallet impulsa la ejecución on-chain con rutas de swap ampliadas y órdenes limitadas

PR Newswire

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PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 2 de septiembre de 2026

PROVIDENCIALES, Islas Turcas y Caicos, 2 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin Web3 Wallet ha anunciado hoy una actualización de su infraestructura de trading nativa de la cartera, que incorpora swaps basados en intenciones y órdenes limitadas en una interfaz de autocustodia unificada Mediante integraciones con UniswapX, PancakeSwapX y 1inch, esta actualización ofrece a los usuarios formas más flexibles de operar con criptoactivos admitidos y activos del mundo real tokenizados directamente desde la cartera

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Las carteras Web3 están evolucionando más allá del almacenamiento de activos para convertirse en un punto de acceso unificado para descubrir, interactuar con los mercados on-chain y operar en ellos. A medida que este cambio se acelera, la experiencia del usuario depende cada vez más no solo del acceso al mercado, sino también de la eficiencia con la que se canalizan y ejecutan las órdenes. La última actualización refuerza esta capa de ejecución y, al mismo tiempo, reduce la necesidad de navegar por múltiples DApps y flujos de trabajo de negociación inconexos.

A través de UniswapX y PancakeSwapX, los swaps que cumplen los requisitos pueden acceder a una ejecución basada en intenciones, en la que los usuarios especifican el resultado deseado de la transacción y terceros, conocidos como fillers o solvers, compiten para ejecutar la orden. En función del activo admitido, la red y la ruta disponible, los usuarios pueden beneficiarse de un acceso más amplio a la liquidez, cotizaciones competitivas, ejecución con abstracción de gas y protección frente a MEV adverso, incluidos los ataques de front-running y sandwich.

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La funcionalidad de órdenes limitadas, impulsada por 1inch, permite a los usuarios establecer un precio objetivo y una fecha de vencimiento de la orden sin tener que supervisar continuamente el mercado. Las órdenes se firman criptográficamente y permanecen off-chain hasta que se ejecutan. Los swaps de mercado y las órdenes limitadas están disponibles desde la misma interfaz de la cartera, lo que proporciona una experiencia más uniforme tanto para la ejecución inmediata como para la ejecución a un precio objetivo

La actualización también permite una ejecución más flexible para los activos tokenizados admitidos que representan acciones, ETF y otros RWA compatibles, lo que ofrece a los usuarios un mayor acceso a los mercados on-chain y a rutas de trading adicionales, sujeto a los requisitos del emisor, la elegibilidad del usuario, la compatibilidad de la red, la disponibilidad del mercado y las condiciones de liquidez.

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Al combinar el acceso multichain, una mayor cobertura de mercados y una ejecución más flexible, la cartera Web3 de KuCoin continúa evolucionando como una plataforma de autocustodia todo en uno que conecta a los usuarios con oportunidades on-chain nativas del ecosistema cripto y vinculadas a las finanzas tradicionales (TradFi).

Acerca de la cartera Web3 de KuCoin

KuCoin Web3 Wallet es una cartera de autocustodia y multichain, así como una plataforma de acceso on-chain diseñada para el trading, el descubrimiento de mercados y la gestión de activos. Integra swaps cross-chain, trading de perpetuos nativo de la cartera, activos del mundo real tokenizados admitidos, información sobre Smart Money y DApps en una única experiencia conectada. Al integrar directamente en la cartera herramientas de liquidez, ejecución y descubrimiento, KuCoin Web3 Wallet ayuda a los usuarios a pasar de la información sobre el mercado a la acción on-chain, manteniendo el control de sus activos y claves privadas. Con acceso a más de 1000 DApps y un hub de airdrops específico con tokens destacados y recién listados, KuCoin Web3 Wallet ofrece un acceso unificado a los mercados on-chain nativos del ecosistema cripto y vinculados a las finanzas tradicionales (TradFi).

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Descargo de responsabilidad

La información tiene únicamente fines de relaciones públicas corporativas y no constituye ninguna recomendación ni asesoramiento de inversión.

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FUENTE KuCoin