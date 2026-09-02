El consejo de administración de Delivery Hero acepta la oferta de compra de Uber por valor de 12.770 millones

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El consejo de administración de Delivery Hero, propietario de Glovo, ha dado su visto bueno a la oferta lanzada por Uber Technologies por un importe de 14.800 millones de dólares (12.770 millones de euros) y recomendará a los accionistas aceptar la transacción.

"El consejo de administración y el consejo de supervisión de Delivery Hero han revisado y evaluado de forma independiente el documento de oferta publicado por Uber y los términos y condiciones de la oferta. Consideran que la oferta redunda en el mejor interés de la compañía, sus accionistas, empleados y demás partes interesadas. Por consiguiente, apoyan la oferta y recomiendan a los accionistas de Delivery Hero que la acepten", reza el comunicado emitido por la compañía.

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De esta manera, Delivery Hero coincide con Uber que la operación acelerará la innovación de productos y creará importantes oportunidades para el negocio la firma.

Los accionistas de la compañía alemana podrán aceptar la oferta a través de sus entidades bancarias y el periodo de aceptación esta previsto que finalice el 5 de noviembre. El mínimo para que la transacción siga adelante se sitúa en el 50% más una acción.

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Según los términos de la propuesta, Uber ofrecerá a los accionistas de Delivery Hero una contraprestación en efectivo de 41,50 euros por acción, lo que representa una prima del 8% respecto del precio marcado al cierre de ayer por los títulos de Delivery Hero e implica un valor patrimonial de 14.800 millones de dólares (12.770 millones de euros) por el 100% de la compañía.

Con anterioridad al anuncio de su OPA, Uber poseía directamente aproximadamente el 24,77% del capital social con derecho a voto emitido de Delivery Hero, y mantenía una exposición económica adicional de aproximadamente el 11,74% a través de derivados de renta variable.

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Esta adquisición extenderá el alcance de la plataforma de movilidad y reparto a un total de 99 mercados, con unos ingresos brutos pro forma combinados de 236.000 millones de dólares (206.267 millones de euros) en 2025.