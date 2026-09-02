AMP. Badosa y Bouzas avanzan a segunda ronda del US Open y Kaitlin Quevedo cae en su debut

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Las tenistas españolas Paula Badosa y Jessica Bouzas se clasificaron para la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos, último 'Grand Slam' de la temporada y que se disputa sobre superficie dura, tras ganar en dos sets a la australiana Daria Kasatkina (6-1, 6-4) y la checa Darja Vidmanova (6-3, 6-4), mientras que su compatriota Kaitlin Quevedo cayó derrotada, también en primera ronda, ante la belga Elise Mertens (6-4, 6-4).

Paula Badosa fue una de las afectadas por la lluvia que azotó Nueva York este martes y no pudo acabar el partido que tenía muy bien encarrillado ante Kasatkina. Y es que, con un marcador de 6-1 y 5-4 (40-40) favorable a la española, el encuentro tuvo que ser detenido por la lluvia.

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En la reanudación de este miércoles, aunque la nacionalizada australiana trató de resistir salvando bolas de partido en la reanudación acabó claudicando y dejando vía libre a la gerundense que había sacado el primer parcial con bastante solvencia y que fue capaz de salvar las siete pelotas de rotura que concedió a su rival. Ahora tendrá un duro segundo partido ante la estadounidense Coco Gauff, campeona en 2023.

Por su parte, Jessica Bouzas sí pudo concluir su partido el martes y superó por segunda vez en su carrera la primera ronda del US Open tras ganar a la checa Vidmanova por la vía rápida, gracias a un partido en el que la gallega estuvo sobresaliente al resto, consiguiendo romper hasta en cinco ocasiones el servicio de su rival. Además, sumó 22 golpes ganadores, uno más de los errores no forzados cometidos.

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Todo en un partido en el que Bouzas arrancó mucho mejor que su rival checa, sumando los cuatro primeros juegos del encuentro. Una ventaja que, pese a ceder un 'break' en su siguiente turno de saque, sería suficiente para adjudicarse el primer parcial (6-3). Menos contundente fue la victoria de la gallega en el segundo set, en el que tuvo que remontar un 'break' en contra para acabar imponiéndose por 6-4.

No corrió la misma suerte Kaitlin Quevedo, que fue superada en dos sets por la belga Elise Mertens por un doble 6-4. A la cabeza de serie número 23 del torneo le bastaron dos solitarios juegos al resto, uno en cada manga, para, gracias a un notable nivel con su servicio, llevarse el partido.

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