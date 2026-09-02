Karol G y Bruno Mars estrenan el videoclip de 'Still', grabado en concierto en Los Ángeles

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Bogotá, 2 sep (EFE).- Karol G y Bruno Mars estrenaron este miércoles el videoclip de 'Still', una pieza grabada en el SoFi Stadium de Los Ángeles el pasado 15 de agosto durante un concierto del Viajando Por El Mundo Tropitour de la colombiana.

El videoclip fue grabado en blanco y negro, y en él aparecen cantando la colombiana y el estadounidense en los camerinos, en las tribunas y finalmente en el escenario del estadio angelino, que el día del concierto estaba completamente lleno.

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En la producción los artistas se abrazan y muestran una cercanía que ya habían demostrado en publicaciones de redes sociales tras el lanzamiento el pasado 7 de agosto del álbum 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO', en el que se encuentra 'Still'.

La Bichota incluso publicó la semana pasada diez fotos en Instagram con Mars, en algunas de las cuales aparecen celebrando, así como tomando una copa de champaña y comiendo un pastel que dice 'Welcome Karol G' con una imagen del logo de su actual gira mundial.

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"Cuando todo lo que quieres es paz, pero te estás enamorando de una latina", escribió Mars en una publicación en redes, donde puso como música de fondo 'Still'.

La colombiana publicó el pasado 7 de agosto su álbum más reciente, que además de la colaboración con Mars incluye las canciones 'Ahí', con Drake, y 'BbY WOW', con Judeline y Rusowsky, que desde hace cinco días ocupa el puesto número 1 en el Top 50 Global de Spotify.

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El resto de canciones del álbum son 'Te llevas To', 'Maybe', 'Bebiendo Lágrimas', 'Final feliz', 'Alguien que te amaba', 'For u My lova', 'Si lo ven', 'Con quién andará' y 'Eclipse'.

El álbum 'NO ME ARREPIENTO DE SENTIR TANTO' llegó apenas un año después del homenaje a sus raíces latinas que hizo en 'Tropicoqueta' y con el que se encuentra de gira.

Hace poco, la colombiana señaló en una entrevista con la revista Elle que el nuevo álbum, el sexto de su carrera, es una puerta a una Carolina "más intima".

El pasado 23 de agosto, Karol G participó de manera virtual en el concierto solidario 'Colombia: Voces por la vida' para apoyar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto y anunció la donación de un millón de dólares a la causa. EFE

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