Estados Unidos celebra como "día histórico" la firma de acuerdos petroleros en Venezuela

Guardar

Caracas, 2 sep (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, calificó este miércoles de "día histórico" luego de que varias empresas, entre ellas las estadounidenses Chevron y GE Vernova, firmaran en Caracas acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV, de acuerdo a una traducción simultánea. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)