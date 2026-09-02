Agencias

Estados Unidos celebra como "día histórico" la firma de acuerdos petroleros en Venezuela

Guardar

Caracas, 2 sep (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, calificó este miércoles de "día histórico" luego de que varias empresas, entre ellas las estadounidenses Chevron y GE Vernova, firmaran en Caracas acuerdos en materia de petróleo y electricidad, respectivamente, con el Gobierno de Venezuela.

"Hoy es un día histórico en la transformación de Venezuela y la expansión de las posibilidades para el pueblo venezolano. La misión del presidente (Donald) Trump en Venezuela es directa y sencilla: traer la paz, la libertad, la oportunidad y la prosperidad al pueblo de Venezuela", manifestó Wright en una transmisión del canal estatal VTV, de acuerdo a una traducción simultánea. EFE

PUBLICIDAD

(foto)(video)

Últimas Noticias

El consejo de administración de Delivery Hero acepta la oferta de compra de Uber por valor de 12.770 millones

El consejo de administración de Delivery Hero acepta la oferta de compra de Uber por valor de 12.770 millones

Delcy Rodríguez espera que el gran acuerdo petrolero beneficie al pueblo estadounidense

Infobae

KuCoin Web3 Wallet impulsa la ejecución on-chain con rutas de swap ampliadas y órdenes limitadas

Infobae

AMP. Badosa y Bouzas avanzan a segunda ronda del US Open y Kaitlin Quevedo cae en su debut

AMP. Badosa y Bouzas avanzan a segunda ronda del US Open y Kaitlin Quevedo cae en su debut

El Grupo de Coordinación Internacional sobre Suministro de Vacunas impulsa una reserva mundial de vacunas contra la mpox

El Grupo de Coordinación Internacional sobre Suministro de Vacunas impulsa una reserva mundial de vacunas contra la mpox