El Ejército israelí mata a dos menores de edad en un campo de refugiados de Gaza

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(Actualiza la cifra e identidad de los fallecidos)

Jerusalén, 2 sep (EFE).- El Ejército de Israel mató este miércoles a al menos dos menores de edad en un tiroteo en el campo de refugiados de Yabalia (norte de Gaza), cerca de las posiciones en las que permanecen apostadas las tropas, informaron los equipos de emergencias del enclave.

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Los dos fallecidos eran menores de edad y fueron identificados como Ibrahim Ismail Al Hersh (16 años) y Hazem Hatem Marshoud (17). Los cuerpos fueron trasladados al Hospital Shifa de la ciudad de Gaza, también en el norte.

Uno de los últimos ataques en el enclave se produjo en la zona de Mawasi, en el suroeste de Gaza y uno de los principales núcleos de desplazados de la Franja. Un dron del Ejército israelí atacó una tienda de campaña, hiriendo a cinco personas que fueron trasladadas al Hospital Nasser de Jan Yunis. Uno de los heridos se encuentra en estado crítico.

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En Deir al Balah (centro de la Franja), una mujer de 51 años identificada como Amina al Hisi sucumbió a las heridas graves que las tropas israelíes le habían causado el día anterior al dispararle, añadió la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

Según fuentes del hospital de los Mártires de Al Aqsa de Deir al Balah, adonde fue trasladado el cadáver de la mujer, Al Hisi se había desplazado hasta esta ciudad del centro de Gaza desde Yabalia.

Más de 73.450 palestinos han muerto en Gaza a causa de la ofensiva de Israel, que comenzó el 7 de octubre de 2023 como una represalia al ataque de los grupos armados de la Franja a su territorio ese mismo día, en el que murieron unas 1.200 personas.

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Además, más de 1.320 gazatíes han muerto por ataques israelíes durante el alto el fuego, que entró en vigor en octubre de 2025, según el Ministerio de Sanidad del enclave. EFE