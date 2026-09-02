Expresidente Correa exige que Ecuador se disculpe con México para normalizar relaciones

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Ciudad de México, 2 sep (EFE).- El expresidente ecuatoriano Rafael Correa (2007-2017) afirmó este miércoles que la normalización de las relaciones entre Ecuador y México exige que el Gobierno de Daniel Noboa se disculpe, repare los daños por la irrupción en la Embajada mexicana en Quito y entregue al exvicepresidente Jorge Glas, tras dos años de ruptura diplomática.

“Debe entregar a Jorge Glas a México para ver si se puede empezar a restablecer las relaciones bilaterales”, sostuvo Correa en entrevista con EFE en Ciudad de México, e insistió en que Noboa debe ofrecer “una gran disculpa” al país norteamericano.

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El exmandatario calificó de “gravísimo” el ingreso de fuerzas ecuatorianas en la legación diplomática en abril de 2024 para detener a Glas, a quien México había concedido asilo, y sostuvo que el episodio carece de precedentes comparables por haber sido ejecutado por fuerzas estatales y ordenado por el Gobierno.EFE

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