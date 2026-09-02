Chevron alaba refuerzo de seguridad para invertir en Venezuela bajo gobierno de Rodríguez

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Nueva York, 2 sep (EFE).- El presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, alabó este miércoles el refuerzo de las garantías y la seguridad jurídica para invertir en Venezuela bajo el Gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

"No hablaré de términos contractuales específicos, pero sí diré que ha habido cambios importantes en las disposiciones sobre resolución de controversias, en las garantías sobre las condiciones y en la estructura económica de los contratos", aseguró Wirth en una entrevista con la cadena CNBC desde Caracas.

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Según dijo, existen "mecanismos exigibles" que les dan "un nivel de confianza distinto para hacer las inversiones" que hace un año, antes del arresto de Nicolás Maduro por las fuerzas estadounidenses.

"Los gobiernos cambian, los términos cambian. A veces son muy favorables a la inversión y otras veces lo son menos. Y esto no ocurre solo en Venezuela, sino en muchos lugares. Es un juego de largo plazo: hay que tener paciencia, compromiso y prudencia al asignar capital. Ese es el negocio en el que estamos", declaró al ser preguntado por la confianza en el futuro de Venezuela.

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El consejero delegado de Chevron viajó hoy a Venezuela junto al secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, en una visita que se prevé que se salde con un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la faja del Orinoco, según explicó un funcionario estadounidense.

El Gobierno de Trump presentó hace unos días un acuerdo para que la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) explote el 20 % de las reservas probadas de crudo del país caribeño.

"Tanto el gobierno venezolano como el gobierno de Estados Unidos ven la oportunidad de mejorar la seguridad energética regional y estadounidense, fortalecer un suministro confiable para las refinerías estadounidenses y llevar inversión y desarrollo a la economía venezolana", añadió Wirth.

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Según avanzó, el coste de un barril de petróleo sería "inferior a 20 dólares el barril".

Wirth defendió que la infraestructura de Chevron, presente en Venezuela desde 1923, está "en muy buenas condiciones", lo que le permite crecer a bajo costo.

Entre otras cosas, rechazó que la producción en Venezuela vaya a afectar a la de Estados Unidos.

"Es un mercado global. Muchos de los barriles producidos aquí irán a Estados Unidos; otros irán a mercados en distintas partes del mundo. El crudo se mueve por todo el mundo. Estados Unidos hoy importa y exporta petróleo crudo, y lo seguirá haciendo en el futuro", apuntó al respecto.

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Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y más que duplicar su producción en ese país. EFE