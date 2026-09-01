Netanyahu confirma la captura del jefe de seguridad interior de Hamás en un operativo en Gaza

Guardar

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado este martes que el Ejército y la agencia de Inteligencia israelí, el Sbin Bet, han capturado en una operación conjunta a Muein al Arabid, jefe del aparato de seguridad interior del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) cerca de su domicilio en la Franja de Gaza.

"Es uno de los líderes más destacados de Hamás y fue responsable de ocultar y trasladar a nuestros rehenes, de esconder a altos mandos de Hamás, aumentar su fuerza e intentar restablecer las capacidades de la organización terrorista", ha indicado el primer ministro en un comunicado difundido en redes sociales.

PUBLICIDAD

Netanyahu ha asegurado que recientemente Al Arabid llevó a cabo una serie de actos para restaurar el control de Hamás en Gaza, así como una campaña de desinformación sobre la "desmilitarización" del enclave y planes "terroristas" contra las fuerzas israelíes.

"Mi directriz es clara: el Estado de Israel continuará persiguiendo a todos los líderes de Hamás y a todos los que participaron en la masacre del 7 de octubre", ha señalado Netanyahu, aplaudiendo al Ejército y el Shin Bet por el operativo.

PUBLICIDAD

Por su parte, el Ejército ha detallado que las fuerzas especiales del Shin Bet "allanaron un edificio en un área urbana de Gaza", ubicada en el norte del enclave palestino, para capturar a Al Arabid, a quien acusan de "promover planes" terroristas contra las fuerzas que operan en la llamada 'línea amarilla', a la que se retiraron en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre.

"Durante el operativo, la Fuerza Aérea llevó a cabo ataques selectivos contra varios objetivos militares en la zona para eliminar amenazas a nuestras fuerzas; no hubo bajas entre las tropas", ha señalado, agregando que Al Arabid ha sido "transferido" a territorio israelí, donde se ha abierto una investigación en su contra.

PUBLICIDAD

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han indicado además, como de forma habitual, que este tipo de operativos están destinados a "eliminar amenazas" contra los militares, desbaratar el control de Hamás en el enclave palestino y frustrar planes "terroristas" contra sus tropas y contra civiles en el Estado de Israel.