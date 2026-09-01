La OCS defiende la soberanía de Irán y llama al arreglo pacífico del conflicto con EE.UU.

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Moscú, 1 sep (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que incluye a Rusia, China o Irán entre sus miembros, defendió hoy la soberanía e integridad territorial iraní y llamó a un arreglo pacífico del conflicto con Estados Unidos.

"Los países miembros, al reafirmar de nuevo su apoyo a la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, abogan por el arreglo del conflicto exclusivamente por medios político-diplomáticos", señala la declaración emitida tras la cumbre celebrada en la capital kirguís, Biskek. EFE

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(foto)(vídeo)