Martes, 1 de septiembre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 1 sep (EFE).-

Chitwan (Nepal).- El número de víctimas continúa aumentando tras la riada del pasado miércoles, que ya suma mil muertos y 4.471 desaparecidos en Nepal y China, mientras las autoridades nepalíes tratan de contener la crisis sanitaria con morgues saturadas y cientos de cuerpos sin identificar y Pekín intenta recuperar el acceso al paso fronterizo que quedó destruido.

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Devighat (Nepal).- En algunas de las zonas arrasadas por las riadas de Nepal, encontrar un cadáver es solo una parte de la operación, porque carreteras y puentes destruidos y terrenos todavía intransitables obligan a los equipos de rescate a utilizar drones de carga para trasladar los cuerpos hasta puntos desde los que pueden continuar por tierra hacia las morgues.

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Kiev.- Al menos ocho personas murieron esta madrugada en Kiev y otras tres perdieron la vida en sus alrededores en un nuevo ataque masivo ruso con misiles balísticos y drones contra la región capitalina, según el balance de víctimas ofrecido por el Servicio de Emergencias de Ucrania.

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Biskek (Kirguistán).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el líder iraní, Masud Pezeshkian, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái en Kirguistán.

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Biskek (Kirguistán).- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el líder turco, Recep Tayyip Erdogan, en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái.

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Kiev.- Rusia continúa su campaña contra la logística ucraniana y en el ataque masivo de anoche con "un número significativo" de misiles y drones de motor reacción provocó daños en un paso fronterizo de Ucrania con Rumanía, según dijo en X el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

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Oslo.- El rey Haakon VIII de Noruega presta juramento ante el Storting o Parlamento como nuevo jefe de Estado del país nórdico tras el fallecimiento el pasado viernes de su padre, el rey Harald V, a los 89 años.

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Wicklow (Irlanda).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea participan en una reunión informal en Wicklow (Irlanda) para hablar del apoyo militar a Ucrania, la preparación de defensa de la UE, el desarrollo de capacidades y la cooperación con la OTAN.

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Vladivostok (Rusia).- La ciudad rusa de Vladivostok acoge el XI Foro Económico Oriental.

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Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, entrega este martes al Congreso su segundo informe de Gobierno, una rendición de cuentas que se presenta un mes antes de que cumpla dos años en el cargo, el próximo 1 de octubre. En el informe, reivindicará sus políticas sociales y de infraestructura, tras un período marcado por el desafío de la violencia y las tensiones con Estados Unidos.

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Nonthaburi (Tailandia).- Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, estudiantes tailandeses volvieron este martes a las aulas de la escuela Debsirin Nonthaburi luego de que el pasado agosto fuera escenario de un tiroteo mortal perpretrado por un alumno del plantel.

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La Habana.- Alrededor de 1,4 millones de estudiantes vuelven este 1 de septiembre a las aulas en Cuba, después de que el curso anterior terminara de forma anticipada en junio debido a la crisis energética, en medio de la escasez de profesores y uniformes y mientras algunos niveles educativos mantienen la semipresencialidad.

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Asheville (EE.UU).- Concluye la reunión de titulares de Finanzas y bancos centrales del G20 tras una cita presidida por EE.UU. en la que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha subrayado la importancia de impulsar el crecimiento y reducir marcos regulatorios y en la que también ha buscado más apoyo para el plan de sanciones de Washington contra Teherán.

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Hong Kong/Guangzhou (China).- La plataforma de 'moda rápida' Shein protagoniza este martes una esperada salida a bolsa en Hong Kong por hasta 1.768 millones de dólares, aunque con una valoración un 73 % inferior a la de 2022 tras años de vaivenes, polémicas y planes frustrados para vender acciones en Nueva York y Londres.

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Jerusalén.- Los colegios privados de Jerusalén Este, muchos de ellos cristianos, no abrirán sus puertas este 1 de septiembre hasta nuevo aviso en protesta por la negativa de las autoridades israelíes a renovar los permiso de entrada de sus docentes, que tienen que viajar hasta la ciudad santa desde Cisjordania ocupada.

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Tegucigalpa.- El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), indultado en Estados Unidos por el presidente, Donald Trump, tras ser condenado a 45 años por narcotráfico, conocerá este martes la resolución de la audiencia inicial en el proceso que afronta en Honduras por fraude y lavado de activos.

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Quito.- Concentración y rueda de prensa por los desaparecidos en Ecuador.

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Maiquetía (Venezuela).- El principal aeropuerto de Venezuela, el Simón Bolívar de Maiquetía, reanuda sus vuelos nacionales e internacionales desde terminales temporales mientras continúa la reconstrucción de sus instalaciones centrales, gravemente dañadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

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Londres.- Como cada 1 de septiembre, miles de seguidores de la saga fantástica de 'Harry Potter' se reúnen en Londres para celebrar el inicio de curso y la salida del tren desde la capital británica hacia la escuela ficticia de magia y hechicería de Hogwarts desde el mítico andén 9 y 3/4.

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Venecia.- Venecia ya respira cine y este miércoles recibirá a George Clooney para asignarle su León de Oro honorífico e inaugurar una Mostra con once días cargados de estrenos y de alguna que otra polémica política previsible.

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Miami.- La astronauta francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y Jessica Meir, de la NASA, saldrán al exterior de la Estación Espacial Internacional para continuar con el mantenimiento del laboratorio orbital, en la que será la cuarta caminata espacial en menos de un mes.

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Yakarta.- Cientos de personas, entre ellas estudiantes, asistieron este martes a las oraciones para pedir lluvia, conocidas como 'Istisqá', que los musulmanes realizan para pedir y solicitar lluvia a Dios.

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Los Ángeles (EE.UU.).- La banda surcoreana de K-pop BTS aterriza en Los Ángeles para ofrecer una serie de conciertos como parte de su gira mundial Arirang, una parada crucial en la trayectoria internacional del grupo al albergar la mayor comunidad coreana más grande del mundo fuera de la península de Corea.

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Bogotá.- El cantante peruano Gian Marco habla en una entrevista con EFE sobre 'Bajo la manga', el álbum que estrenará en octubre próximo y que supondrá su ingreso en el mundo de la salsa.

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Ciudad de México.- El elenco de la serie ‘Mal de amores’, basada en la novela homónima de Ángeles Mastretta, habla con EFE sobre el rodaje de este proyecto de siete capítulos que estrena el 2 de septiembre.

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Buenos Aires.- Rueda de prensa para presentar el Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

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Nueva York (EE.UU.).- El alemán Alexander Zverev, primer cabeza de serie, debuta en el Abierto de Estados Unidos, cuarto y último Grand Slam de la temporada, frente al italiano Lorenzo Sonego en una jornada de martes en la que el argentino Francisco Comesaña reta al quinto favorito, el italiano Flavio Covolli y la kazaja Elena Rybakina, segunda preclasificada del cuadro femenino, se mide a la estadoundiense Thea Frodin.

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cdp/alm/EFE

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