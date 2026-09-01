Temas del día de EFE News Latino del martes 1 de septiembre

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EEUU HISPANOS

Miami - Uno de cada cinco latinos en Estados Unidos considera que ha alcanzado el "sueño americano", mientras que un 18 % cree que está fuera de su alcance, según una encuesta del Pew Research Center publicada este martes, que refleja un mayor optimismo económico entre los migrantes que entre los latinos nacidos en el país.

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EEUU ELECCIONES

Nueva York - Los votantes del estado de Massachusetts acuden este martes a las urnas para participar en las primarias de las elecciones legislativas y estatales, con especial atención a la contienda demócrata por el Senado entre el veterano senador Ed Markey y el congresista Seth Moulton.

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EEUU ESPACIO

Miami - Las astronautas Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y Jessica Meir, de la NASA, saldrán al exterior de la Estación Espacial Internacional para continuar con el mantenimiento externo del laboratorio orbital, en la que será la cuarta caminata espacial en menos de un mes.

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AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU VENEZUELA.- Audiencia virtual de la Fiscalía de EE.UU. y la defensa del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab, quien enfrentará en una semana en una corte de Miami un juicio por lavado de dinero, conspiración para realizar transacciones financieras y de ocultar y disfrazar el origen de los fondos.

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Miami.- HURACANES ATLÁNTICO.- La tormenta tropical Edouard se fortalece este martes mientras se aproxima a las costas de Texas y Luisiana, en el noroeste del golfo de México, donde podría alcanzar una intensidad cercana a la de huracán antes de tocar tierra más tarde.

Los Ángeles.- EEUU JUSTICIA.- El juez encargado del caso contra Tyler Robinson, acusado de asesinar al activista ultraconservador Charlie Kirk en septiembre pasado, retoma la audiencia preliminar este martes en la que decidirá si existen pruebas para convocar a un juicio.

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Nueva York.- APPLE RELEVO.- John Ternus asume este martes como nuevo consejero delegado de Apple en sustitución de Tim Cook, quien deja el puesto tras 15 años al frente del gigante tecnológico, un relevo histórico que precederá al evento de presentación de sus nuevos dispositivos previsto para el 9 de septiembre.

EFE News Latino

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