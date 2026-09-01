Sémper (PP) defiende un primer "acogimiento humanitario" para menores en Ceuta y después su retorno a Marruecos

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El vicesecretario de Cultura y portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha defendido este martes un primer "acogimiento humanitario" para los menores migrantes en Ceuta tras la entrada masiva de julio y después su retorno a Marruecos.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Borja Sémper ha afirmado que a no ser que se tenga "horchata en las venas", el "rigor y el cuidado, sobre todo desde el punto de vista humanitario, debe ser exquisito" a la hora de hablar de ellos.

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Dicho esto, el dirigente 'popular' ha afirmado que "la política social de Marruecos la tiene que hacer en Marruecos", no España; y ha añadido que "existe un reglamento de retorno de la Unión Europea que habilita la posibilidad de que esos menores vuelvan al país del que han venido".

"La secuencia, el orden, en este caso, de los factores debe ser: primero, acogimiento humanitario a esos menores, y protección, por supuesto. Segundo, retorno al país del que vinieron, es decir, los servicios sociales marroquíes deben de hacerse cargo de esos menores. Y a la vez, también, retorno a sus familias.

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Asimismo, Sémper ha agregado que si sus familias no los quieren o no aparecen, "es el gobierno de Marruecos el que tiene que hacerse cargo de ellos". "Por eso, no hablamos de reparto entre comunidades autónomas, sino que hablamos de retorno", ha subrayado.

El portavoz del PP ha agregado que "los servicios sociales en España, en esta materia, están ya tensionados". "Se les ven las costuras, lo dicen todos los presidentes de comunidades autónomas. Con lo cual, la solución inmediata es el retorno", ha remarcado.

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