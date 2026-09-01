El sur, centro y noreste peninsular registraron ayer más de 35ºC, con una máxima de 40ºC en Jaén y Ciudad Real

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Los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo, otros puntos de Andalucía, Murcia y el interior de Aragón registraron este lunes más de 35ºC en un día en el que las máximas de todo el país se localizaron en Andújar (Jaén) y en Fuencaliente (Ciudad Real), que llegaron a los 40ºC justos, según el resumen de fenómenos significativos elaborado por el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), José Luis Camacho.

A estas estaciones les siguió Montoro (Córdoba), con 39,5ºC. Hoy España ha amanecido con temperaturas menos frescas que ayer, con 8,5ºC de ínima en Xinzo de Limia (Ourense) y 8,6ºC en el Aeropuerto de Salamanca. En la costa mediterránea se han seguido registrando noches tórridas aisladas, con 25,7ºC en Capdepera (Mallorca), 25,6ºC en Vandellós (Tarragona), y en otros puntos de las comunidades autónomas con literal, así como en Melilla, que ha llegado a los 25,2ºC.

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En lo que se refiere a las precipitaciones, Camacho ha explicado que ningún registro pasó ayer de un litro por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas. En líneas generales, hubo pequeñas cantidades registradas en puntos de Cantabria, Navarra, Valle de Arán, Asturias, e incluso en Tenerife. El máximo se registró en San Roque de Riomera (Cantabria), con unos escasos 0,4 l/m2 de total diario.

Por último, en cuanto a las rachas de viento, los registros mayores se dieron en Sierra Nevada y en Canarias. El máximo fue de 68 kilómetros por hora (km/h) en Pradollano en el Parque Nacional de Sierra Nevada. En la Aldea de San Nicolás en Las Palmas se registraron 61,9 km/h de racha máxima.

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