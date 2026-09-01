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Windows 11 introduce la Búsqueda sin resultados de Bing

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Windows 11 ha introducido el servicio de búsqueda sin resultados de Bing, una novedad que llega con una actualización opcional que también ofrece novedades en la barra de tareas y el menú de inicio.

Microsoft ha lanzado la actualización opcional de agosto (KB5120998), lo que significa que no se descarga ni instala automáticamente y son los usuarios interesados en ella los que deben hacerlo de manera manual.

Esta actualización recupera la barra de tareas móvil, ya vista en Windows 10, para que pueda modificarse su ubicación, aunque en el caso de la versión para Windows 11, no existe por el momento la posibilidad de arrastrarla por la pantalla, sino que debe configurarse el lugar donde se quiere colocar.

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Con la actualización también es posible reducir el tamaño de la barra de tareas, no solo de los iconos, como se permitía hasta ahora, así como cambiar el tamaño del menú de inicio, con opciones entre pequeño y grande que se adaptan a la resolución de la pantalla.

El tercer elemento que recibe novedades es la Búsqueda de Windows, a la que se accede desde la barra de búsqueda situada en la barra de tareas. A partir de ahora, se puede configurar para que solo muestre resultados del sistema y no de la Web con Bing, como informan en Windows Latest.

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La Búsqueda también tiene ahora un diseño simplificado que busca reducir el desorden visual y muestra el origen de los resultados (aplicación, configuración, archivo, resultado web o sugerencia de tienda), para que antes de pinchar en ellos se para con claridad de qué se trata.

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