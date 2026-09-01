Playa Mata Oscura, hábitat crítico de tortugas que merece la "máxima protección" en Panamá

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Bienvenido Velasco y Giovanna Ferullo M

Mata Oscura (Panamá), 1 sep (EFE).- Con un palito en mano, Manuel Vásquez, un panameño de 63 años, sale junto a otros vecinos cuando la marea está baja a patrullar la playa de Mata Oscura, en el litoral Pacífico de Panamá, en busca de nidos de huevos de tortuga para trasladarlos a un vivero artificial donde quedan protegidos de depredadores o los vaivenes del clima.

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"En vez de estar escarbando locamente, usamos el palito: donde se hunde y la arena está más suave, ahí está el nido y los huevos", que son manipulados con guantes, "porque uno tiene bacterias" en las manos que los pueden contaminar, se meten en una bolsa plástica "y se trasladan al vivero artificial", detalla a EFE Vásquez, que se dedica a la protección de los quelonios desde 1992.

Vásquez es un residente de Mata Oscura, la comunidad que da nombre a la playa situada en la provincia de Veraguas y que está "bendecida, porque llegan a anidar cuatro especies" de tortugas, algo excepcional, como explica el activista y miembro de la Fundación Agua y Tierra, Jacinto Rodríguez.

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EFE acompañó a Rodríguez y otros activistas a recorrer Mata Oscura varias noches para ver a las tortugas desovar. Allí llegan a anidar tortugas verde, baula, lora y carey.

En el Pacífico Oriental las dos primeras están catalogadas como "en peligro crítico de extinción" y, según la norma internacional, "eso quiere decir que nuestra playa se convierte en un hábitat crítico, que merece la máxima protección", declaró el conservacionista.

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La bióloga marina Karis Rodríguez, de 25 años, muestra a EFE un vivero artificial en Mata Oscura en el que hay 47 nidos que suman alrededor de 4.700 huevos. Tardará entre 45 a 60 días para eclosionar.

"Las canastas que se ven aquí son nidos rescatado" entre junio y finales de agosto, afirma la bióloga, que resalta que el vivero cuenta con tres niveles de protección mediante cercas y mallas para protegerlos de depredadores, como perros o el hombre y de los insectos.

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Se toman tantas precauciones porque "al tratar con especies en peligro de extinción, debemos llevar los mejores cuidados. Si estamos moviendo algo de la naturaleza a un lugar artificial, tenemos que garantizar las condiciones óptimas para que nazca una mayor cantidad de tortuguitas que las que nacerían en su estado natural", destaca.

Rodríguez explica que las tortugas escogen esta playa precisamente porque es muy oscura, "pero cada año van apareciendo más luces", especialmente por un aumento del urbanismo, y ese impacto lumínico "desorienta a las tortugas y crea un gran problema cuando nacen las tortuguitas".

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Otra amenaza que enfrenta la playa Mata Oscura es la erosión costera: bien sea por el cambio climático o por la extracción de arena, se ha registrado un avance del borde costero, lo que, por ejemplo, ha hecho desaparecer los sitios donde la fundación hace una década atrás emplazaba los viveros artificiales porque ahora se inundan.

También hay que preservar la flora de la playa, pues con el calentamiento global las tortugas anidan cada vez más cerca de la vegetación porque la arena está más fresca. Una arena muy caliente mata los huevos.

Y la ausencia de instituciones y autoridades que controlen la situación de la playa es otro peligro para Mata Oscura.

"Panamá tiene, solo en el Pacífico, más de 100 playas de anidación de tortugas. Sería casi imposible tener un funcionario cuidando" cada una. Por eso es súper importante la organización comunitaria", agregó.

El señor Vásquez comenta que desde hace más de 30 años la comunidad de Mata Oscura se ha estado capacitando para la conservación de las tortugas marinas con la ayuda de universidades y fundaciones.

"En el 2011 llegó el proyecto actual que encabeza Jacinto Rodríguez, la Fundación Agua y Tierra (...) he mezclado la experiencia de aquellos años con lo de ahora, porque ahora la cosa es más científica", afirma.

Y lanza un mensaje a las nuevas generaciones: "Nosotros cuando éramos jóvenes tuvimos esa iniciativa por la conservación de las tortugas, sigan el ejemplo que nosotros dimos, porque si no conservamos lo que tenemos, se va a perder". EFE

(foto)(video)