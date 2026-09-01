Petro dice que denunció a De la Espriella ante la CPI por persecución política

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Bogotá, 1 sep (EFE).- El expresidente colombiano Gustavo Petro (2022-2026) dijo este martes que antes de abandonar el cargo denunció a su sucesor, Abelardo de la Espriella, en la Corte Penal Internacional (CPI) por persecución política, un delito que aseguró que es "de lesa humanidad".

"Debo advertirle a Abelardo (De la Espriella), que antes de dejar ser presidente dejé una denuncia contra él por la persecución contra un grupo civil con identidad política, delito de lesa humanidad", escribió el exmandatario en X.

Petro, que dejó el poder el pasado 7 de agosto cuando asumió De la Espriella, agregó que bajo sus derechos de cuando aún era presidente "y bajo la ley colombiana que es el Estatuto de Roma, la denuncia se interpuso en la Corte Penal Internacional".

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La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), es el tribunal internacional encargado de investigar y juzgar a personas acusadas de cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

Colombia suscribió el Estatuto de Roma desde 2002, por lo que la Corte tiene jurisdicción sobre esos crímenes cuando se cumplen las condiciones previstas en ese tratado.

El anuncio de Petro se produjo en un mensaje donde condenó el homicidio de los líderes sociales colombianos James Flor y María Ovidia Palechor, que fueron asesinados en el convulso departamento del Cauca (suroeste), según informó este martes el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

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"Han asesinado a los compañeros James Flor y María Ovidia Palechor, líderes sociales del campesinado y comunitarios en Cajibío (Cauca). Ambos amigos personales míos y militantes del pacto Histórico", indicó Petro.

Según los primeros datos recabados sobre los hechos, varios sujetos armados irrumpieron en una vivienda que compartía este matrimonio en La Pedregosa, en el municipio de Cajibío, y dispararon de forma indiscriminada contra los dos líderes sociales.

La ONG colombiana Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) indicó en la red social X que con estas dos muertes suman 103 los líderes comunitarios fallecidos de forma violenta en lo que va de año en todo el país, lo que supone uno cada 2,3 días. EFE

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