Mamdani presenta un plan para alcanzar la equidad racial en Nueva York

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Nueva York, 1 sep (EFE).- El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dio a conocer este martes el primer plan que ha trazado la ciudad para afrontar las disparidades raciales en diversas áreas, que se elaboró tras una consulta pública, y cada dos años se rendirá un informe sobre el progreso alcanzado con miras a cumplir los objetivos para el 2034.

El Plan de Equidad Racial (REP, por siglas en ingles), que considera "un hito histórico" surge tras una consulta de 30 días a los neoyorquinos, luego de que se publicara el plan preliminar el pasado abril, y participaron 45 agencias municipales en su elaboración que aportarán a su cumplimiento.

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Según el documento, de más de 400 páginas, se trata del "mayor esfuerzo coordinado de planificación de equidad en la historia de la ciudad:" que incluye más de 200 objetivos y más de 600 indicadores que se utilizarán para realizar un seguimiento del progreso.

De acuerdo con Mamdani, el plan establece objetivos para abordar las disparidades en ocho áreas, entre ellas vivienda asequible, fijándose como meta un aumento "drástico" para el 2034.

En el renglón de desempleo, la meta del plan es reducir las tasas de desocupación entre negros, latinos y asiático-americanos porque, según el plan, "el crecimiento económico no beneficia a todos por igual".

En el sistema de justicia, busca reducir la población carcelaria, -compuesta de forma desproporcionada por gente de color- al tiempo que se pondrán en marcha centros penitenciarios más pequeños en los condados, tal y como dispone la ley del cierre de la peligrosa cárcel de Rikers Island.

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El Plan de Equidad Racial contempla mejorar la salud materna para las mujeres negras, lo que incluye reducir su tasa de mortalidad y realizar un seguimiento del progreso por raza y etnia.

En la educación en la infancia el objetivo es reducir las disparidades en alfabetización, aritmética, y desarrollo socioemocional mediante la expansión de la escuela primaria, mejorar las condiciones de empleo para los trabajadores de cuidado infantil, que en su mayoría son mujeres de color.

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También propone aumentar el número de escuelas públicas integradas y un liderazgo culturalmente sensible que mejore el sentido de pertenencia, la participación y los resultados académicos de los estudiantes.

En transporte, poner en marcha autobuses más rápidos y accesible e igualmente propone aumentar la adopción de banda ancha en sectores con menor conectividad.

"Durante demasiado tiempo, el gobierno ha estado dispuesto a reconocer la desigualdad sin fijar objetivos para erradicarla. Este plan cambia eso. Estos compromisos son específicos, medibles y públicos, y los neoyorquinos deben exigirnos que los cumplamos", indicó Mamdani en un comunicado.

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El plan final de equidad racial se basa en la Medida del Costo Real de Vida de la ciudad (TCOL, por siglas en inglés), también publicada en abril, que reveló que el 62 % de los neoyorquinos no pueden cubrir el costo real de vida y que la carga recae de manera desproporcionada sobre los hogares negros y latinos. EFE

rh/jco