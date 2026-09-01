El pueblo afrodescendiente inicia su mes en Bolivia con pedidos de mayor inclusión

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La Paz, 1 sep (EFE).- Bolivia inició este martes la conmemoración del mes dedicado al pueblo afrodescendiente, que busca una mayor inclusión y la difusión del aporte de esta población en ámbitos como la cultura, la gastronomía, la política y el deporte en el país.

En un acto organizado por la Gobernación regional de La Paz se presentó una agenda con actividades que incluyen un congreso del pueblo afroboliviano este 5 de septiembre y un coloquio el próximo 17 en el que se buscará que el aporte de esa población sea "visibilizado", dijo a EFE el asambleísta departamental Jaime Flores.

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Flores, que representa al pueblo afrodescendiente en el Legislativo departamental de La Paz, recordó que desde 2011 está vigente la Ley 200, que declaró el 23 de septiembre el 'Día Nacional del Pueblo y la Cultura Afroboliviana'.

También, destacó que en el censo de población y vivienda de 2012 por primera vez se incluyó la autoidentificación para la población afrodescendiente.

"Desde ese entonces hasta ahora, en 2026, somos más de 26.000 afrodescendientes en Bolivia, entonces debemos recordar la cultura, las tradiciones, los saberes. Así que para nosotros es un mes muy importante, que debemos recordar que estamos presentes en Bolivia", afirmó Flores.

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El asambleísta consideró que, si bien hubo "grandes avances", como la inclusión del pueblo afrodescendiente en la Constitución que rige desde 2009 y la Ley 200, el Estado boliviano tiene pendiente "desarrollar más políticas de inclusión en temas de salud, educación" y también "políticas sociales" para esta población.

Los primeros africanos llegaron a Bolivia en el siglo XVI, posiblemente por la ruta de Panamá-Perú y la de Buenos Aires, en calidad de esclavos para trabajar en las minas de plata de Potosí.

Uno o dos siglos después fueron llevados a la zona subtropical de Los Yungas, en La Paz, a trabajar en haciendas pertenecientes a españoles.

En la actualidad, Los Yungas es el territorio donde se encuentra la mayor parte de la población afrodescendiente, si bien desde ahí hubo migraciones hacia ciudades como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba o Sucre, señaló el asambleísta.

Flores mencionó que esta población ha tenido destacados representantes en distintos ámbitos, como Pedro Andaverez Peralta, benemérito de la guerra del Chaco, librada entre Bolivia y Paraguay (1932 y 1935), y en el deporte, como el fallecido Ramiro Castillo, que jugó en la selección boliviana y en equipos argentinos como el River Plate y Rosario Central.

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También, resaltó el aporte del pueblo afrodescendiente a la cultura "que es tan rica en Bolivia", mediante danzas como la morenada, los caporales o la emblemática saya.

En el evento en la gobernación, el Movimiento Cultural Saya Afroboliviano hizo una demostración de esa danza, en la que hombres y mujeres mueven hombros, caderas y manos al ritmo del bombo y el "reque reque", un instrumento musical fabricado con la coraza de un fruto de Los Yungas.

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El secretario Departamental de Desarrollo Económico, Productivo y Turístico, José Luis Bedregal, destacó la importancia de que toda la población de La Paz pueda "participar, aprender y acompañar" las actividades para celebrar al pueblo afroboliviano.

"Eso es lo que tenemos que hacer entre todos para construir una sociedad de paz, una sociedad que entienda que la Bolivia mejor que queremos todos solo es posible conociéndonos más mutuamente, para respetarnos, para tolerarnos, para entender que somos complementarios y que podemos hacer muchas cosas juntos para vivir mejor", manifestó.

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