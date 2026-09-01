La UE estudia cómo acelerar la financiación a Ucrania y ultima nueva misión en el Líbano

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Newtownmountkennedy (Irlanda), 1 sep (EFE).- Los ministros de Defensa de la Unión Europea (UE) dedicaron este martes su reunión informal semestral a estudiar cómo acelerar la financiación del apoyo militar a Ucrania y ultimar los detalles de una nueva misión de apoyo a las Fuerzas Armadas del Líbano, entre otros asuntos.

Durante su encuentro en el club de golf de lujo Druids Glen, en el condado de Wicklow (al sur de Dublín), los ministros hablaron de las necesidades militares de Ucrania, y la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, apoyó la idea de acelerar en lo posible el desembolso de fondos.

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"Cuando hablamos de adelantar fondos, nos referimos a pedir a los Estados miembros que anticipen las contribuciones que tenían previstas para el futuro, ya que Ucrania necesita estos recursos ahora", dijo.

Preguntada sobre la posibilidad de adelantar parte del préstamo de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, Kallas recordó el "firme respaldo" de los Veintisiete a Kiev e indicó que ya se han desembolsado 8.470 millones de euros de ese paquete para ayuda a la defensa y que "habrá más fondos en el futuro".

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No obstante, subrayó que "sigue siendo necesario mantener el apoyo bilateral", en particular para equipamiento y para la modernización de los centros de instrucción en territorio ucraniano, algo a lo que Irlanda y otros países miembros van a contribuir, dijo.

Además dijo que Rusia "está azotando a Europa con una oleada de ataques híbridos cada vez más agresivos", a fin de que disuadirla de su apoyo a Ucrania.

"No lo conseguirán", afirmó, y añadió que la UE ya está "preparando las sanciones más contundentes impuestas hasta la fecha contra Rusia", en concreto contra su capacidad militar.

La política estonia alertó de la escasez de interceptores de misiles y pidió a los Estados miembros revisar de nuevo sus propias existencias y que se envíen a Ucrania los Patriot a punto de caducar.

En cambio, reconoció que en la reunión de hoy no se registraron progresos en ese ámbito.

En paralelo, Kallas subrayó el incremento de la cooperación industrial en materia de defensa entre la UE y Ucrania, y que ya hay más de 120 alianzas entre empresas ucranianas y europeas.

"Ucrania es líder mundial en innovación en el campo de batalla. Una mayor integración entre las empresas ucranianas y europeas redunda en nuestro interés común", comentó.

Líbano y seguridad marítima

Por otra parte, los ministros comunitarios continuaron hoy afinando los detalles de una nueva misión civil en el marco de su Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) para apoyar a las Fuerzas Armadas de el Líbano.

Kallas confió en que se pueda poner en marcha en octubre próximo para reforzar a las Fuerzas Armadas y la capacidad del Estado del Líbano, que asesore y forme a efectivos, entre otras cosas, en materia de seguridad fronteriza y marítima.

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En cualquier caso dejó claro que, con esa nueva misión, "la UE no pretende sustituir a la FINUL", la misión desplegada por la ONU en el Líbano y que concluirá a finales de año, sino que está "invirtiendo en la capacidad del Líbano para garantizar su propia seguridad".

Irlanda, España y Austria ya presentaron una propuesta por escrito sobre la posibilidad de una misión civil con un componente de protección de las Fuerzas Armadas y apoyo al Gobierno", y otro componente "civil y de formación", recodó la ministra irlandesa de Exteriores y Defensa, Helen McEntee.

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Además, los ministros abordaron las amenazas a la seguridad marítima, ya sea por la flota fantasma que ayuda a Rusia a eludir las sanciones a su petróleo, o por las tensiones en Oriente Medio.

"El recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán pone de manifiesto lo frágil que sigue siendo la situación. Los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra aún no han dado lugar a ningún avance tangible", comentó Kallas.

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En ese contexto, puso de relieve el papel de la misión naval de la UE en el mar Rojo, 'Aspides', ante el aumento contra cargueros de los rebeldes hutíes de Yemen.

Por último, los ministros hablaron del espacio como "factor clave para la defensa", desde la navegación hasta las comunicaciones, pasando por la detección de misiles y la recopilación de información, y aseguró que presentará a finales de año una propuesta no legislativa para que la UE "siga siendo un actor espacial a escala mundial". EFE

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