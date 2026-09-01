AMP. El Racing se refuerza con Aarón Martín, Almeida y Belocian y traspasa a Gustavo Puerta al Olympiacos

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El Real Racing Club se movió mucho en el último día de mercado y se reforzó con el traspaso del lateral izquierdo español Aarón Martín, que llega desde el Genoa italiano y que firma por una campaña, y las cesiones del centrocampista portugués Andre Almeida y el central francés Jeanuël Belocian; mientras que el centrocampista colombiano Gustavo Puerto puso rumbo a Grecia a las filas del Olympiacos.

"Racing y Genoa han llegado a un acuerdo para el traspaso de Aarón Martín. El futbolista ha rubricado un contrato que le unirá al club verdiblanco hasta el 30 de junio de 2027, aunque puede prorrogarse", informó la entidad cántabra en un comunicado.

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Martín, de 29 años, se formó en las categorías inferiores del RCD Espanyol, con cuyo primer equipo se estrenó en octubre de 2016. Dos años más tarde, el catalán fue traspasado al FSV Mainz 05 alemán, en el que disputó 124 partidos y marcó 6 goles hasta 2020, cuando jugó cedido medio curso en el RC Celta.

El lateral izquierdo regresó al Mainz y en 2023 se incorporó al Genoa, en el que ha militado hasta ahora, con un balance de 91 encuentros en la Serie A y 6 en la Copa de Italia. Además, ha sido internacional desde la categoría Sub-15 hasta la Sub-21, y se proclamó campeón de Europa Sub-19 y Sub-21.

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Además, el conjunto cántabro anunció más refuerzos por la tarde como el del centrocampista portugués Andre Almeida, que llega cedido hasta el final de temporada por parte del Valencia CF, con el que disputó un total de 108 encuentros.

Finalmente, el recién ascendido también se hizo con la cesión hasta el 30 de junio de 2027 del defensa francés Jeanuël Belocian, que llega procedente del Bayer Leverkusen alemán, y que también ha jugado en el Metz de su país y en el Wolfsburgo de la Bundesliga.

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En cambio, el técnico José Alberto López perdió una valiosa pieza este último día de mercado, la del centrocampista colombiano Gustavo Puerta, jugador importante en el ascenso a LaLiga EA Sports y que se marcha traspasado al Olympiacos griego que ha abonado "el importe íntegro de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato".

"El club racinguista desea suerte a Gustavo Puerta, que ha jugado 33 encuentros en LaLiga Hypermotion y tres en Primera con la camiseta del conjunto cántabro, en sus próximos retos profesionales", le despidió el Racing.