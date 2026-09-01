La serie POCO F9 apunta a los videojuegos con fluidez de hasta 185 FPS y chip dedicado al procesamiento visual

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POCO ha presentado la serie POCO F9, de gama alta, que destaca su rendimiento en videojuegos con su capacidad para alcanzar una tasa de fotogramas inteligente de 185 fps, el modo 'Game audio' diseñado junto con Bose y una batería que ofrece dos días de uso en el modelo Ultra.

La serie POCO F9 está diseñada para sacarle el máximo partido a los videojuegos y para ello, su modelo líder, POCO F9 Ultra, cuenta con su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y el chipset dedicado VisionBoost D8 para el procesamiento visual, que hacen que alcance una tasa de fotogramas inteligente de 185 fps.

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La tasa de fotogramas inteligente y la superresolución por IA (AI Super resolution) pueden ejecutarse simultáneamente, ofreciendo un movimiento más fluido y un nivel de detalle más nítido, lo que da como resultado una experiencia de juego más realista.

La experiencia de juego se complementa con el motor WildBoost Engine y la función 'Game Color Enhancement', que ajusta de manera precisa los gráficos para lograr imágenes más vívidas y detalles de escena mejorados.

Además, el control se vuelve más preciso con una tasa de muestreo táctil instantánea de 4.800 Hz, una tasa de muestreo táctil de 10 puntos a 480 Hz y una tasa de muestreo del giroscopio ultraalta de 200 Hz; mientras la experiencia de juego se mantiene fluida con el sistema de refrigeración POCO 3D IceLoop.

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En lo que respecta a la autonomía, POCO F9 Ultra incorpora una batería de 8.050 mAh que proporciona hasta dos días de uso, mientras que POCO F9 Pro alberga una batería de 6.330 mAh que garantiza batería para todo el día. El sistema HyperCharge combina la carga rápida por cable HyperCharge de 100 W y la carga inalámbrica de 50 W en toda la gama.

IMÁGENES DETALLADAS Y SONIDO AJUSTADO POR BOSE

La serie POCO F9 Series incorpora pantallas POCO HyperRGB AMOLED a 185 Hz, que mantiene la imagen fluida en distintos escenarios. POCO F9 Ultra llega con un tamaño de pantalla de 6,9 pulgadas mientras que el otro modelo de la serie, POCO F9 Pro, llega con un tamaño ligeramente inferior, de 6,59 pulgadas.

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Ambas pantallas utilizan la tecnología POCO HyperRGB, que emplea una estructura de subpíxeles RGB completa que aprovecha cada subpíxel rojo, verde y azul para ofrecer imágenes nítidas y vibrantes comparables a las de una pantalla 2K pero con un menor consumo energético, como ha detallado la compañía.

La serie también utiliza el nuevo material luminiscente M11, que permite alcanzar hasta 4.500 nits de brillo máximo y 10.000 nits para contenido HDR. Y cuenta con la tecnología Xiaomi Vision Care la protección ocular, que ayuda a reducir la fatiga en usos prolongados o durante la noche.

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Los dos 'smartphones', además, ofrecen una experiencia de audio con un ajuste acústico impulsado por la tecnología Sound by Bose. POCO F9 Ultra combina altavoces estéreo simétricos dobles de nivel maestro 1115D con un 'subwoofer' independiente 1620 para crear una experiencia de audio de 2.1 canales. Por su parte, POCO F9 Pro cuenta con altavoces estéreo superlineales simétricos dobles 1115F combinados con un diseño de cavidad sellada, que produce tonos medios ricos, frecuencias altas nítidas y detalles renderizados en todo el rango de frecuencias.

La colaboración con Bose también aporta una nueva experiencia de juego móvil a ambos dispositivos con el nuevo modo 'Game audio', que aumenta el volumen de las pisadas, mantien el detalle de los disparos, las voces y otros efectos del juego para que se escuchen con claridad.

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SISTEMA FOTOGRÁFICO ULTRANÍTIDO DE 200 MP

La serie POCO F9 presenta un sistema de cámara ultranítido de 200 MP, equipado con estabilización óptica de imagen en ambos modelos. El POCO F9 Ultra cuenta, además, con una cámara teleobjetivo periscópica de 5x, que admite también zoom sin pérdidas de 10x y el AI Ultra Zoom de 20x. Por su parte, POCO F9 Pro incorpora una cámara teleobjetivo flotante de 50 MP y 2,5x que enfoca a tan solo 10 cm de distancia, pasando de supermacro a paisajes lejanos.

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En toda la gama, la función 'Live cinematography' aporta un toque cinematográfico al vídeo con captura 4K Ultra HD, transiciones focales automatizadas y cambios de lente fluidos.

La compañía tecnológica ha confirmado que POCO F9 Ultra estará disponible en los colores rojo cereza y negro, con combinaciones de memoria de 12GB y 16GB de RAM y almacenamiento interno de 256GB, 512GB y 1TB, desde 1.099,99 euros. El modelo POCO F9 Pro estará disponible en blanco, verde aurora y negro, con RAM de 12GB y opciones de almacenamiento de 256GB o 512GB, desde 899,99 euros.

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