La Fundación Amancio Ortega abre mañana el plazo para solicitar las becas para hacer Bachillerato en Canadá y EEUU

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La Fundación Amancio Ortega abre este miércoles, 2 de septiembre, el plazo de inscripción para la edición 2027-2028 de su programa de becas para estudiar Bachillerato en Canadá y Estados Unidos.

Tal y como ha trasladado la entidad en nota de prensa, esta nueva edición contará con 500 plazas y está dirigida a estudiantes de 4º de la ESO de centros educativos de España, 90 de las cuales están reservadas a estudiantes de Galicia.

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El plazo de presentación de solicitudes abrirá este miércoles a las 13.00 horas y permanecerá abierto hasta el 23 de septiembre a través de la página web becas.faortega.org.

La beca cubre todos los servicios necesarios para realizar un curso escolar en el extranjero: alojamiento y manutención en una familia local anfitriona, escolarización, viaje, seguro médico y de accidentes, formación previa al inicio del curso y apoyo continuado durante la estancia.

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Igualmente, toda la información sobre el Programa de Becas de la Fundación Amancio Ortega está disponible en la página web oficial y los interesados también disponen de un correo electrónico (info@becas.faortega.org) y de un teléfono de atención gratuito (900 103 651) para consultar cualquier tipo de duda.