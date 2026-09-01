La Comunidad acusa al Rayo de "intento desesperado de tapar la realidad" y de actuar de "mala fe" con Vallecas

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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, ha acusado este martes al Rayo Vallecano de realizar un "intento desesperado de tapar la realidad" y de actuar con "mala fe" para tratar de eludir sus responsabilidades sobre el mantenimiento del Estadio de Vallecas, después de que el club responsabilizara al Gobierno regional de la situación del recinto y le acusara de mantener "oculto" durante más de siete meses el informe de la auditoría.

"Es falso. No se puede tolerar", ha señalado De Paco en declaraciones a Europa Press, en las que ha calificado de "deshonesta" la postura mantenida por el Rayo y ha rechazado las acusaciones formuladas por la entidad sobre la actuación de la Administración autonómica.

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A juicio del consejero, la posición del club constituye un "intento delirante" de construir teorías para desviar la atención de lo que considera el origen del problema: el incumplimiento de las obligaciones que correspondían al Rayo como concesionario del estadio.

"Es un intento desesperado de tapar el verdadero objeto de este problema", ha recalcado De Paco, que ha insistido en que la Comunidad actuó después de conocer unas deficiencias que impedían garantizar la seguridad de las personas.

El consejero ha contrapuesto además el "interés general" que, según ha defendido, guía la actuación de la Administración frente al "interés particular" de la dirección del club, en manos de Raúl Martín Presa. "El Rayo piensa y actúa como si el estadio fuese suyo. El estadio es de dominio público, de todos los madrileños, no es del Rayo Vallecano", ha remarcado.

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Precisamente por tratarse de un inmueble público, de titularidad autonómica, ha insistido en que debe cumplir determinados estándares de seguridad y salubridad y ha defendido que la Administración estaba obligada a actuar cuando la auditoría puso en cuestión que pudieran garantizarse.

De Paco ha asegurado que fue esta situación, y no un enfrentamiento con el club o con su presidente, Raúl Martín Presa, la que llevó a incoar el procedimiento para extinguir la concesión y adoptar como medida cautelar su suspensión.

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"El club no está capacitado para llevar la gestión del estadio y por eso se dicta la orden de extinción", ha sostenido, vinculando la decisión a la "mala praxis" que atribuye al Rayo en el mantenimiento del recinto.

NIEGA QUE LA AUDITORÍA ESTUVIERA "OCULTA"

El consejero ha rechazado especialmente la acusación del Rayo de que la Comunidad mantuvo durante más de siete meses "oculto" el informe sobre las instalaciones. Según la explicación de De Paco, la auditoría permaneció abierta porque estaba pendiente de la documentación que debía aportar el propio club después de que se detectaran cuestiones que requerían información adicional.

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La Comunidad remitió en junio un requerimiento al Rayo para que presentara esa documentación y pudiera incorporarse al análisis. El consejero ha indicado que el club dejó pasar el primer plazo, solicitó posteriormente una prórroga que le fue concedida y tampoco presentó la información requerida cuando la ampliación terminó el 13 de julio. Tras concluir ese plazo, ha relatado, se comunicó a los auditores que no se había recibido la documentación y se terminó el informe.

De Paco ha defendido además que se trata de una auditoría elaborada por un profesional autorizado y visada por el correspondiente colegio profesional y ha cuestionado la credibilidad de las acusaciones formuladas ahora por el club. "El Rayo no tiene credibilidad", ha aseverado el consejero, que considera que la entidad intenta con su actual postura "tapar la realidad" de sus obligaciones respecto al estadio.

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RESPONSABILIZA AL CLUB DEL RETRASO EN LA VUELTA

El consejero ha atribuido asimismo al Rayo la responsabilidad por el retraso en el regreso del equipo a su estadio y ha recordado tanto la falta inicial de documentación como los impedimentos que encontró la Administración para acceder al recinto tras suspender cautelarmente la concesión. "El retraso para que el club vuelva es única responsabilidad del Rayo. Ha perdido mes y medio", ha afirmado.

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De Paco ha acusado a la entidad de situarse inicialmente "en rebeldía" y "atrincherarse" después de la medida cautelar, antes de comenzar a realizar las actuaciones necesarias y recopilar la documentación reclamada.

El Gobierno regional llegó a denunciar al club ante la Policía Nacional después de que su personal técnico no pudiera entrar en el recinto para comenzar las comprobaciones y actuaciones urgentes. Tras varios intentos fallidos y una reunión posterior entre De Paco y Presa, los técnicos autonómicos pudieron finalmente acceder al estadio. Para el consejero, ese tiempo perdido ha repercutido directamente en la fecha en la que el conjunto franjirrojo podrá regresar a Vallecas.

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"NO ESTAMOS EN LUCHA CON EL RAYO"

Pese a este nuevo capítulo en el conflicto por el Estadio de Vallecas, De Paco ha asegurado que mantendrá las vías de comunicación abiertas tanto con el club como con su presidente. "Yo no voy a dejar de hablar con el club ni con el presidente, pero me parece de muy mala fe y muy deshonesta la postura", ha señalado.

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El consejero ha defendido que "este comunicado nunca tendría que haber existido" porque, a su juicio, la posición expresada por el club "no obedece a la realidad". "No estamos en lucha con el Rayo Vallecano, ni con el presidente ni con nadie del entorno. Queremos que el estadio cumpla parámetros de seguridad. No se estaban cumpliendo", ha recalcado.

ORDEN DE EXTINCIÓN Y SUSPENSIÓN CAUTELAR

El enfrentamiento por el Estadio de Vallecas se inició después de que la Comunidad incoara un procedimiento para extinguir la concesión otorgada al Rayo y acordara su suspensión cautelar ante los resultados de una auditoría que detectó graves deficiencias relacionadas con la seguridad, la salubridad, las instalaciones eléctricas, la protección contra incendios y el mantenimiento general.

La Comunidad defendió que la suspensión era necesaria para recuperar de manera inmediata sus facultades de inspección y actuación sobre el recinto, mientras el Rayo ha cuestionado desde entonces tanto las conclusiones del informe como la actuación del Gobierno regional.

Tras los problemas iniciales para acceder al estadio, ambas partes mantuvieron una reunión y posteriormente los técnicos pudieron comenzar las comprobaciones. El club ha acometido desde entonces distintas actuaciones con el objetivo de subsanar las deficiencias señaladas.

La Comunidad mantiene actualmente en marcha una segunda auditoría para comprobar el estado del recinto y determinar si puede garantizarse la seguridad necesaria para volver a albergar partidos. El Rayo no pudo disputar en Vallecas su primer encuentro como local de esta temporada frente al Deportivo Alavés y tuvo que trasladarlo al Estadio Ontime Butarque, en Leganés, después de que no se levantara la suspensión cautelar.

De Paco ha reiterado que el deseo del Ejecutivo autonómico es que el conjunto franjirrojo regrese "lo antes posible" a su campo, aunque ha insistido en que no se permitirá la reapertura hasta que las comprobaciones técnicas garanticen que el recinto es "cien por cien seguro".