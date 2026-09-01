La argentina Adecoagro compra por 136 millones de dólares un ingenio azucarero en Brasil

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Buenos Aires, 1 sep (EFE).- La compañía argentina Adecoagro anunció este martes que completó la adquisición a la brasileña Raízen de un ingenio azucarero en Brasil por unos 136 millones de dólares.

"A partir de hoy, el ingenio opera bajo la propiedad y gestión de Adecoagro", informó la compañía en un comunicado.

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En julio pasado, Adecoagro había firmado un acuerdo con Raízen (participada por la petrolera angloholandesa Shell y el grupo brasileño Cosan) para la adquisición del ingenio Caarapó, ubicado en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, incluyendo la caña de azúcar propia de la compañía y los contratos de suministro externo de caña.

La planta adquirida está en el municipio de Caarapó, a unos 100 kilómetros de las fábricas Angélica e Ivinhema de Adecoagro.

La compañía, cuyas acciones cotizan en la Bolsa de Nueva York, dijo que espera que en 2027 el ingenio Caarapó procese 4,5 millones de toneladas.

Adecoagro produce alimentos, fertilizantes y energía renovable. EFE