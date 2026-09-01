La Bolsa mexicana abre septiembre en rojo con una pérdida del 1,4 % y baja a 64.514 puntos

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Ciudad de México, 1 sep (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) retrocedió este martes el 1,4 %, para ligar cinco sesiones a la baja y abrir septiembre en rojo, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, cayó a las 64.514,25 unidades.

La caída del mercado mexicano se dio tras cerrar agosto el lunes con una pérdida del 2,32 %.

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"El mercado de capitales cerró la sesión con pérdidas entre los principales índices bursátiles a nivel global, lo cual está asociado con incrementos de las tasas de interés en el mercado secundario", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

En Estados Unidos, los principales índices (Dow Jones, Nasdaq Composite y S&P 500) también retrocedieron.

En México, indicó la experta, el IPC de la BMV "cerró la sesión con una caída del 1,4 % para encadenar cinco sesiones de retrocesos y registrar su mayor disminución desde el pasado 23 de julio" cuando retrocedió el 1,54 %.

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Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, destacaron las pérdidas de las emisoras: Grupo México (-4,47 %), Televisa (-4,38 %), Cemex (-2,67 %), Grupo Aeroportuario del Sureste (-2,36 %) y Sigma (-2,09 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, indicó que pese al movimiento negativo de este martes el índice mexicano todavía acumula un avance del 0,32 %.

En la jornada, el peso mexicano no registró variación porcentual frente al dólar, al valuarse en 17 unidades por billete verde, mismas que en la jornada anterior, según datos al cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 205,5 millones de títulos por un importe de 16.207 millones de pesos (unos 953,3 millones de dólares).

De las 706 firmas que cotizaron en la jornada, 176 terminaron con sus precios al alza, 509 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron los de la firma de servicios de telecomunicaciones Axtel (AXTEL CPO), con el 6,47 %; los de la compañía minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 5,5 %, y los de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el 3,16 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron las de las mineras Fresnillo (FRES), con el -6,5 %; las del Grupo México (GMÉXICO B), con el -4,34 %, y las del consorcio de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -3,74 %. EFE