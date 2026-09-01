Junior Caminero rompe su sequía con dos jonrones y se dispara a 37

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Redacción Deportes, 1 sep (EFE).- Para todos los que estaban algo preocupados por los 15 días que el dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay, estuvo sin conectar siquiera un jonrón, pueden estar tranquilos. El hombre ha dormido bien y está de vuelta con toda su carga explosiva.

Una prueba es que el fin de semana ante San Diego el jugador de cuadro interior dominicano se despidió de su sequía de jonrones al conectar dos bambinazos consecutivos, incluido un batazo proyectado en 440 pies durante la jornada del domingo.

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Con este par de vuelacercas, el bateador de 23 años alcanzó 37 cuadrangulares en la temporada y empata con el cubano Yordan Álvarez de los Astros en la cima de la Liga Americana, solo por detrás de Kyle Schwarber (40) de los Filis y Pete Crow-Armstrong (38) de Chicago en todas las Grandes Ligas.

"Estoy durmiendo bien. Estoy durmiendo bien hoy porque ahora sé que estamos cómodos. Estamos cómodos", afirmó Caminero durante el fin de semana.

"Yo y todo el mundo -prosiguió- sabemos que los jonrones vienen. Pero nos queda un mes y algo, entonces no sé (si serán) 40, 45. Vienen, mi gente. Vienen. Confíen en mí", agregó el pelotero.

De sumar unos tres jonrones más en lo que resta de septiembre, Caminero pasaría a ser el primero en la historia de Tampa Bay con múltiples temporadas de 40 cuadrangulares y con la oportunidad de ir tras el récord de la franquicia de 46, establecido por su compatriota Carlos Peña en 2007.

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A la par de su poder, el toletero atraviesa por una racha activa de 14 juegos consecutivos conectando de hit -tras el sencillo en el primer episodio de este lunes-, la secuencia vigente más larga en las Mayores.

En su evolución como bateador completo, Caminero pasó de ser en el 2025 décimo entre los bateadores calificados con OPS (medición de embasamiento más ofensiva al bate) de .846 debido a su porcentaje de embasarse relativamente discreto de .311, a tener este año un OPS de .905 solamente por debajo de Álvarez (1.037) entre los bateadores calificados del Joven Circuito.

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A la fecha ya ha negociado 70 boletos frente a los 41 del año pasado y aumentado su OPS+ en 20 puntos, de 130 a 150 hasta la tarde del lunes, reseña la Major League Baseball (MLB).

"Un pelotero que, si no está conectando jonrones, todavía puede aportar bastante a la ofensiva teniendo buenos turnos, ya sea con boletos negociados, dobletes o sencillos", señaló por su parte Kevin Cash, manager actual de los Rays de Tampa Bay, a la vez que destacó que el jugador "está teniendo una excelente temporada". EFE

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